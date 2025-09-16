Moto uczta w Illinois

Maluchy świętowały 50-lecie! Największy zlot Fiata 126p w USA za nami

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-09-16 16:23

Jeden z parkingów w Elk Grove Village w Illinois zamienił się w niedzielę 14 września w muzeum motoryzacyjnych wspomnień na świeżym powietrzu. A wszystko za sprawą Klubu Auta PRL Chicago, który zorganizował tam największy w Stanach Zjednoczonych zlot Fiata 126p, by tak uczcić 50. rocznicę rozpoczęcia produkcji tego kultowego „malucha”. Pojazdu, który dla wielu Polaków był symbolem marzeń, niezależności i rodzinnych podróży.

Najnowsze z działu
Natalia Król z koroną ZPPA. Góralska Polonia wybrała nową Królową Podhalan

Jubileuszowe wybory

Natalia Król z koroną ZPPA. Góralska Polonia wybrała nową Królową Podhalan
Polka spod Chicago wzruszyła świat. Jej pożegnanie z synem wyjeżdżającym do college’u obejrzały miliony

Wyjątkowa niespodzianka

Polka spod Chicago wzruszyła świat. Jej pożegnanie z synem wyjeżdżającym do college’u obejrzały miliony
Król trawki z Chicago znów za kratami. Sean Kalinoski skazany na 6 lat więzienia!

Jest wyrok

Król trawki z Chicago znów za kratami. Sean Kalinoski skazany na 6 lat więzienia!
Marszałek Greenpointu zaprasza młodych na Paradę. „To uczy, jak stać się ambasadorami naszej kultury”

Rozmowa z Iwoną Giernicką-Hartley

Marszałek Greenpointu zaprasza młodych na Paradę. „To uczy, jak stać się ambasadorami naszej kultury”
24 lata od ataków na WTC, ale koszmar trwa. Niemal 50 tysięcy ofiar raka wśród ratowników!

Rocznica 9/11

24 lata od ataków na WTC, ale koszmar trwa. Niemal 50 tysięcy ofiar raka wśród ratowników!

Na parking restauracji Tata’s Pierogi w Elk Grove Village, IL, zjechało w niedzielę aż 49 egzemplarzy Fiata 126p, począwszy od klasycznych modeli po jego sportowe modyfikacje. Każdy z nich miał swoją historię, a ich właściciele z dumą prezentowali swoje pojazdy, dzieląc się z odwiedzającymi zlot anegdotami i wspomnieniami z czasów PRL. Śmiechu było co niemiara, ale nie zabrało też rywalizacji.

W ramach zlotu przeprowadzony został konkurs, w którym jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach. Wybrany został ulubieniec publiczności, którym został Fiat 126p Elegant z 1995 roku. Tytuł najlepszego sportowego uzyskał „Maluch” 1200cc o mocy 180 koni mechanicznych, a za i najpiękniejszy oryginał uznano ex aequo: model ST z 1978 roku oraz FL z 1992 roku.

Oprócz motoryzacyjnych emocji, goście mogli delektować się polskimi przysmakami - grillowaną kiełbasą, kiszką i oczywiście pierogami z Tata’s Pierogi. Nie zabrakło też muzyki, rodzinnej atmosfery i wspólnego świętowania w duchu nostalgii. Wydarzenie w Elk Grove Village pokazało, że ten malutki Fiat 126p nadal ma wielką moc budzenia wspomnień z dawnych lat.

Polecany artykuł:

Polak z Chicago objechał maluchem jezioro Michigan, by pomóc polskim dzieciom
Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Materac medyczny dla seniora – specjaliści radzą , na co zwrócić uwagę po 60. roku życia
Materac medyczny dla seniora – specjaliści radzą , na co zwrócić uwagę po 60. roku życia

Materiał sponsorowany

3 najgorsze rzeczy, które niszczą mózg. To prosta droga do demencji
3 najgorsze rzeczy, które niszczą mózg. To prosta droga do demencji

ILLINOIS
CHICAGO
MALUCH
USA
POLONIA

Najnowsze

14
Maluchy świętowały 50-lecie! Największy zlot Fiata 126p w USA za nami

Moto uczta w Illinois

Maluchy świętowały 50-lecie! Największy zlot Fiata 126p w USA za nami

M jak miłość, odcinek 1876: Franka zginie? Paweł nie zobaczy umierającej Franki i ich syna po wypadku!- ZDJĘCIA

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1876: Franka zginie? Paweł nie zobaczy umierającej Franki i ich syna po wypadku!- ZDJĘCIA

Orientalna jesień – zapachy od Gisada, które ogrzeją chłodniejsze dni

Strefa perfum

Orientalna jesień – zapachy od Gisada, które ogrzeją chłodniejsze dni

Co spadło na dom w Wyrykach? Sensacyjne doniesienia mediów. Prokuratura zabrała głos

Co spadło w Wyrykach?

Co spadło na dom w Wyrykach? Sensacyjne doniesienia mediów. Prokuratura zabrała głos

Turyści z Polski mile widziani na Malcie. Zostawiamy tam więcej pieniędzy niż Włosi

Podróże

Turyści z Polski mile widziani na Malcie. Zostawiamy tam więcej pieniędzy niż Włosi

13
Poważne obrażenia zawodnika Gromdy! Złamania, operacja, tak Damian Kiwior wygląda kilka dni po walce

Nie ma miękkiej gry

Poważne obrażenia zawodnika Gromdy! Złamania, operacja, tak Damian Kiwior wygląda kilka dni po walce