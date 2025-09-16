Maluchy świętowały 50-lecie! Największy zlot Fiata 126p w USA za nami

Na parking restauracji Tata’s Pierogi w Elk Grove Village, IL, zjechało w niedzielę aż 49 egzemplarzy Fiata 126p, począwszy od klasycznych modeli po jego sportowe modyfikacje. Każdy z nich miał swoją historię, a ich właściciele z dumą prezentowali swoje pojazdy, dzieląc się z odwiedzającymi zlot anegdotami i wspomnieniami z czasów PRL. Śmiechu było co niemiara, ale nie zabrało też rywalizacji.

W ramach zlotu przeprowadzony został konkurs, w którym jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach. Wybrany został ulubieniec publiczności, którym został Fiat 126p Elegant z 1995 roku. Tytuł najlepszego sportowego uzyskał „Maluch” 1200cc o mocy 180 koni mechanicznych, a za i najpiękniejszy oryginał uznano ex aequo: model ST z 1978 roku oraz FL z 1992 roku.

Oprócz motoryzacyjnych emocji, goście mogli delektować się polskimi przysmakami - grillowaną kiełbasą, kiszką i oczywiście pierogami z Tata’s Pierogi. Nie zabrakło też muzyki, rodzinnej atmosfery i wspólnego świętowania w duchu nostalgii. Wydarzenie w Elk Grove Village pokazało, że ten malutki Fiat 126p nadal ma wielką moc budzenia wspomnień z dawnych lat.