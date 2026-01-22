„Małe może być piękne”. Wyjątkowa wystawa polskiego artysty w Nowym Jorku

Agata Drogowska
2026-01-22 19:36

Niewielki format, wielka siła wyrazu. W Nowym Jorku oglądać można wystawę miniatur malarskich Janusza Skowrona, która stanowi niemal retrospektywny przegląd twórczości artysty, obejmujący blisko pół wieku jego aktywności. Na ekspozycję składa się 37 prac powstałych w latach 1977–2026, które – mimo niewielkiego formatu – ukazują pełne spektrum stylistyczne i emocjonalne jego malarstwa.

Wystawę miniatur malarskich Janusza Skowrona oglądać można na nowojorskim Brooklynie. Już budzi ona dużo emocji.

- Miniaturowe obrazy świetnie się prezentują oprawione w tradycyjne podrzeźbiane ramki. No i to w sumie pełny przegląd stylistyczny. Niby liczy się efekt skali, czyli im obraz większy, tym większe wrażenie, a duże płótna słabo wypadają sprowadzone do miniatur, ale te nic nie tracą – mówi Bożena Chlabicz-Polak, historyk sztuki.

Opinia ta trafnie oddaje charakter ekspozycji, w której miniatura nie jest redukcją, lecz kondensacją znaczeń. Skowron świadomie operuje skalą, osiągając efekt intensywności i skupienia, który w wielu przypadkach przewyższa oddziaływanie dużych formatów.

Wystawa jest pierwszą prezentacją projektu „Tiny Works – Large Scale” w tej przestrzeni wystawienniczej. Projekt opiera się na kontraście pomiędzy kameralnym formatem dzieł a ich szerokim kontekstem artystycznym i siłą wyrazu.

Ten format daje różne możliwości. Małe może być piękne

– mówi nam sam Janusz Skowron, uznany artysta i członek m.in. nowojorskiej grupy Emocjonalistów. W swoich pracach konsekwentnie łączy precyzję warsztatową z intensywnym ładunkiem emocjonalnym. Miniatury prezentowane na wystawie potwierdzają, że skala nie determinuje wagi artystycznej dzieła.

Ekspozycja odbywa się w nietypowej, lecz bardzo dobrze zlokalizowanej przestrzeni przy 680 Manhattan Ave, głównej ulicy Greenpointu na Brooklynie. The Fine Art Corner powstało w biurze ubezpieczeniowym dzięki otwartości jego właściciela, Marcina Luca, Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego w 2022 r., który udostępnił miejsce na działalność wystawienniczą. Taka lokalizacja sprzyja bezpośredniemu kontaktowi ze sztuką współczesną poza klasycznym obiegiem galeryjnym.

Wystawę miniatur Janusza Skowrona można tam oglądać do końca lutego 2026 roku, od poniedziałku do soboty.

