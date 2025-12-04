Magia polskich świąt w Chicago. Polonia zaprasza na kiermasze, festiwale i… rzucanie bitą śmietaną w anioła

W Chicago odbędzie się kilka polonijnych wydarzeń świątecznych, m.in. kiermasze, koncerty i spotkania dla rodzin.

Fundacja You Can Be My Angel organizuje „Charytatywne Mikołajki”, z których dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Nathanka Gila.

W Copernicus Center zaplanowano rodzinny festiwal „Magiczne Święta” z udziałem młodych artystów oraz kiermaszem świątecznym.

Polonia z Chicago szykuje się do świąt. I ma w czym przebierać! Jednym z najbardziej popularnych wydarzeń jest organizowany od kilku lat Kiermasz Świąteczny Związku Podhalan w Północnej Ameryce, który będzie odbywał się przy Domu Podhalan (4808 S. Archer Ave, Chicago), od czwartku 4 grudnia do niedzieli 7 grudnia. W czwartek i piątek będzie czynny w godz. 3 pm - 9 pm, a w sobotę i niedzielę od 12 pm do 9 pm. Na gości czekają stoiska z ozdobami świątecznymi tworzonymi przez góralskich artystów oraz rękodzielników z różnych kultur z Chicago i okolic. W programie znajdzie się także muzyka góralska, występy artystyczne, kolędowanie, spotkanie ze Świętym Mikołajem, wspólne zdjęcia oraz liczne atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Nie zabraknie również ciepłych napojów oraz polskich świątecznych przysmaków. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku ZPPA.

Polonijna fundacja You Can Be My Angel zaprasza w niedzielę 7 grudnia o godz. 1 pm całe rodziny na kolejne „Charytatywne Mikołajki” do sali bankietowej Paradise Elegant Banquets przy 9220 S. Harlem Ave w Bridgeview, IL. Wstęp: dorośli $20, dzieci wchodzą bezpłatnie. Całkowity dochód ze świątecznej imprezy wesprze Nathanka Gila z Orland Park. Wystąpią zespoły Mali Siumni i Mali Hyrni. Odbędzie się również pokaz zimowej mody Vivi Lu Atelier oraz JW Menswear and Tuxedo. Zatańczą artyści ze Studio 5 Słoneczko i pojawią się specjalni goście, a oprawę muzyczną zapewni DJ Paweł Herdzik. Dzieci będą mogły porzucać bitą śmietaną w Anioła, zrobić wspólny łańcuch choinkowy i wiele innych dekoracji świątecznych. Nie zabraknie też kiermaszu świątecznego, loterii, aukcji oraz smacznego jedzenia i rodzinnych zdjęć z Mikołajem.

– Już w tę niedzielę na południowych przedmieściach Chicago będzie gwarno, kolorowo. Będzie Mikołaj z prezentami dla dzieciaków i masa atrakcji. W pocie czoła przygotowujemy je dla wszystkich naszych ukochanych gości, aby tym hojniej wsparli naszego podopiecznego – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” prezeska fundacji YCBMA Katarzyna Romanowska. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku Fundacji.

Za tydzień, w niedzielę 14 grudnia, miłośnicy świątecznych klimatów będą mogli wziąć udział w Wielkim Świątecznym Festiwalu Rodzinnym „Magiczne Święta”, który odbędzie się w Copernicus Center przy 216 W. Lawrence Ave w Chicago. Początek o godz. 4 pm. Wydarzenie przygotowała Akademia Muzyki Paderewski Symphony Orchestra wraz z Warsztatami Teatralnymi Little Stars. Organizatorzy zapraszają na widowisko pełne muzyki, tańca i śpiewu, które przeniesie uczestników w wyjątkowy klimat polskich tradycji Bożego Narodzenia – od pierwszej gwiazdki na niebie po tradycyjnych kolędników. Na scenie wystąpi ponad 100 młodych artystów w wieku od 3 do 19 lat.

W kuluarach odbędzie się kiermasz świąteczny z książkami, płytami, rękodziełem, ozdobami, kosmetykami, biżuterią, ubraniami i słodkościami. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 773-467-9000 lub na Facebooku.