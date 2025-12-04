Magia polskich świąt w Chicago. Polonia zaprasza na kiermasze, festiwale i… rzucanie bitą śmietaną w anioła

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-12-04 20:07

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Grudzień jest miesiącem wyjątkowym – w tym czasie chicagowska Polonia, jak co roku, organizuje kiermasze, przedstawienia, koncerty, wspólne kolędowanie i spotkania z Mikołajem. W najbliższych dniach o takie chwile, pełne gwiazdkowej magii oraz polskiej tradycji, zadba kilka polonijnych organizacji.

You Can Be My Angel zaprasza na Charytatywne Mikołajki

i

Autor: You Can Be My Angel Foundation/ Materiały prasowe
  • W Chicago odbędzie się kilka polonijnych wydarzeń świątecznych, m.in. kiermasze, koncerty i spotkania dla rodzin.
  • Fundacja You Can Be My Angel organizuje „Charytatywne Mikołajki”, z których dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Nathanka Gila.
  • W Copernicus Center zaplanowano rodzinny festiwal „Magiczne Święta” z udziałem młodych artystów oraz kiermaszem świątecznym.

Polonia z Chicago szykuje się do świąt. I ma w czym przebierać! Jednym z najbardziej popularnych wydarzeń jest organizowany od kilku lat Kiermasz Świąteczny Związku Podhalan w Północnej Ameryce, który będzie odbywał się przy Domu Podhalan (4808 S. Archer Ave, Chicago), od czwartku 4 grudnia do niedzieli 7 grudnia. W czwartek i piątek będzie czynny w godz. 3 pm - 9 pm, a w sobotę i niedzielę od 12 pm do 9 pm. Na gości czekają stoiska z ozdobami świątecznymi tworzonymi przez góralskich artystów oraz rękodzielników z różnych kultur z Chicago i okolic. W programie znajdzie się także muzyka góralska, występy artystyczne, kolędowanie, spotkanie ze Świętym Mikołajem, wspólne zdjęcia oraz liczne atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Nie zabraknie również ciepłych napojów oraz polskich świątecznych przysmaków. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku ZPPA.

Polecany artykuł:

Świąteczny blask w sercu Manhattanu. Wielkie Christmas Party polonijnej organiz…

Polonijna fundacja You Can Be My Angel zaprasza w niedzielę 7 grudnia o godz. 1 pm całe rodziny na kolejne „Charytatywne Mikołajki” do sali bankietowej Paradise Elegant Banquets przy 9220 S. Harlem Ave w Bridgeview, IL. Wstęp: dorośli $20, dzieci wchodzą bezpłatnie. Całkowity dochód ze świątecznej imprezy wesprze Nathanka Gila z Orland Park. Wystąpią zespoły Mali Siumni i Mali Hyrni. Odbędzie się również pokaz zimowej mody Vivi Lu Atelier oraz JW Menswear and Tuxedo. Zatańczą artyści ze Studio 5 Słoneczko i pojawią się specjalni goście, a oprawę muzyczną zapewni DJ Paweł Herdzik. Dzieci będą mogły porzucać bitą śmietaną w Anioła, zrobić wspólny łańcuch choinkowy i wiele innych dekoracji świątecznych. Nie zabraknie też kiermaszu świątecznego, loterii, aukcji oraz smacznego jedzenia i rodzinnych zdjęć z Mikołajem.

Już w tę niedzielę na południowych przedmieściach Chicago będzie gwarno, kolorowo. Będzie Mikołaj z prezentami dla dzieciaków i masa atrakcji. W pocie czoła przygotowujemy je dla wszystkich naszych ukochanych gości, aby tym hojniej wsparli naszego podopiecznego – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” prezeska fundacji YCBMA Katarzyna Romanowska. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku Fundacji.

Za tydzień, w niedzielę 14 grudnia, miłośnicy świątecznych klimatów będą mogli wziąć udział w Wielkim Świątecznym Festiwalu Rodzinnym „Magiczne Święta”, który odbędzie się w Copernicus Center przy 216 W. Lawrence Ave w Chicago. Początek o godz. 4 pm. Wydarzenie przygotowała Akademia Muzyki Paderewski Symphony Orchestra wraz z Warsztatami Teatralnymi Little Stars. Organizatorzy zapraszają na widowisko pełne muzyki, tańca i śpiewu, które przeniesie uczestników w wyjątkowy klimat polskich tradycji Bożego Narodzenia – od pierwszej gwiazdki na niebie po tradycyjnych kolędników. Na scenie wystąpi ponad 100 młodych artystów w wieku od 3 do 19 lat.

W kuluarach odbędzie się kiermasz świąteczny z książkami, płytami, rękodziełem, ozdobami, kosmetykami, biżuterią, ubraniami i słodkościami. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 773-467-9000 lub na Facebooku.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów
Tak rozpoznasz spadek odporności. Ochota na słodycze to jeden z objawów

10 pomysłów na prezenty świąteczne, które NA PEWNO się spodobają!
10 pomysłów na prezenty świąteczne, które NA PEWNO się spodobają!

Materiał sponsorowany

CHICAGO
BOŻE NARODZENIE
USA
POLONIA

Najnowsze

9
Tłum gwiazd na przedpremierze filmu Dziki. Dzieje się!

TE ZDJĘCIA TRZEBA ZOBACZYĆ

Tłum gwiazd na przedpremierze filmu "Dziki". Dzieje się!

Barwy szczęścia, odcinek 3283: Druga szansa Ewy i Romea. 18-tka Włocha okazją do zbliżenia – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3283: Druga szansa Ewy i Romea. 18-tka Włocha okazją do zbliżenia – ZDJĘCIA

Magia polskich świąt w Chicago. Polonia zaprasza na kiermasze, festiwale i… rzucanie bitą śmietaną w anioła

Nie tylko spotkania z Mikołajem

Magia polskich świąt w Chicago. Polonia zaprasza na kiermasze, festiwale i… rzucanie bitą śmietaną w anioła

Wielka bieda Polaków. Najważniejsze, to się nie poddawać... Za 500 złotych można przeżyć!

Komentery Adama Federa

Wielka bieda Polaków. Najważniejsze, to się nie poddawać... Za 500 złotych można przeżyć!

Barwy szczęścia, odcinek 3271: Śledztwo Kodura po zabójstwie Stefaniaka. Zeznania sąsiadów ujawnią, co się działo w mieszkaniu. To nadzieja dla Soni? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3271: Śledztwo Kodura po zabójstwie Stefaniaka. Zeznania sąsiadów ujawnią, co się działo w mieszkaniu. To nadzieja dla Soni? - ZDJĘCIA

24
Barwy szczęścia, odcinek 3271: Tak Dominika powie Mateuszkowi, że Sonia zabiła Stefaniaka! Czeka go przesłuchanie na policji - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3271: Tak Dominika powie Mateuszkowi, że Sonia zabiła Stefaniaka! Czeka go przesłuchanie na policji - ZDJĘCIA