Kuszą Polonię zaletami polskich uzdrowisk. „Relaks i troska o zdrowie za jedną trzecią ceny”

W Nowym Jorku odbyła się konferencja SPATA promująca Polskę jako kierunek turystyki zdrowotnej dla Polonii.

Prelegenci przedstawili zalety polskich uzdrowisk oraz programy wellness i rehabilitacyjne.

Podkreślono znaczenie międzynarodowej współpracy i platform ułatwiających organizację leczenia w Polsce.

W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku 23 stycznia odbyła się konferencja „Senior Care, Wellness & Medical Care”, zorganizowana przez Polish-American Travel Agents Association (SPATA) we współpracy z Konsulatem RP oraz Polską Organizacją Turystyczną. Konferencję otworzyli Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, prezes SPATA Honorata Pierwoła oraz dyrektor Polskiego Ośrodka Turystycznego w USA i Kanadzie Paula Fanderowska. Spotkanie prowadził Miłosz Pierwoła, który zaprezentował również wystawę „Historia SPATA”, upamiętniającą 65 lat działalności organizacji na rzecz promocji Polski i Polonii na świecie.

„Wiecznie młodzi”, czyli o tradycji i przyszłości polskich uzdrowisk

Jednym z kluczowych punktów programu był panel „Forever young” poświęcony roli i potencjałowi polskich uzdrowisk w kontekście starzejących się społeczeństw i rosnącego znaczenia turystyki zdrowotnej.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Głogowska-Szeląg, prezes Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, podkreśliła, że Polska dysponuje unikalnym zapleczem leczniczym, doświadczoną kadrą medyczną oraz nowoczesnymi metodami fizjoterapii i rehabilitacji, które mogą z powodzeniem konkurować na rynkach międzynarodowych.

Przykładem wyjątkowych ośrodków stała się Kopalnia Soli „Wieliczka”, o której wyjątkowym potencjale leczniczym mówiły dr n. o zdr. Magdalena Kostrzon oraz dyrektor uzdrowiska Agnieszka Ziętara. Zaprezentowały fenomen speleoterapii – terapii prowadzonej w unikalnym mikroklimacie podziemnych komór solnych, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podkreślały, że Wieliczka jest miejscem globalnie unikatowym, łączącym leczenie chorób układu oddechowego (m.in. astmy, POChP, alergii i powikłań post-COVID) z dziedzictwem kulturowym i turystyką doświadczeń.

Nowoczesne programy wellness i prehabilitacji „za jedną trzecią ceny”

Skuteczne połączenie nadzoru medycznego, zabiegów, zakwaterowania oraz oferty kulturalno-rekreacyjnej zachwalała dr n. o zdr. Karina Przybyło-Kisielewska, wiceprezes Medikliniki Balneologii, Zdrowia i Prehabilitacji „Fontia” w Busko Zdroju. Pani doktor przedstawiła kompleksowe 10- i 14-dniowe programy rehabilitacyjne i prehabilitacyjne dla pacjentów międzynarodowych. Obejmują one m.in. redukcję masy ciała, terapię metaboliczną, troskę o zdrowie kobiet oraz przygotowanie do zabiegów chirurgicznych.

Ekspertka nie kryła, że znaczenie Polonii jako odbiorcy polskich usług medycznych, jest ogromne.

Jest dla nas bardzo ważnym klientem. Polonia nie ma pojęcia, jak nowocześni dziś jesteśmy. Nasze 48 uzdrowisk to nowoczesność, a personel mówi w obcych językach. Za jedną trzecią ceny oferujemy relaks połączony z dbaniem o zdrowie i zwiedzaniem Polski

– zaznaczyła dr Przybyło-Kisielewska.

Leczenie ponad granicami może liczyć na technologiczne wsparcie

Joanna Józefiak, prezes Mediciner – International Healthcare Association, które łączy specjalistów z polsko-niemieckiego pogranicza, wskazała, że przyszłość opieki zdrowotnej leży w systemowych partnerstwach międzynarodowych, a nie w działaniach pojedynczych klinik. Zwróciła uwagę, że medycyna i turystyka zdrowotna coraz częściej funkcjonują jako zintegrowany ekosystem, umożliwiający pacjentom leczenie poza granicami kraju zamieszkania w sposób bezpieczny i skoordynowany.

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania spotkał się projekt Polonia Medica, zaprezentowany przez Jana i Magdalenę Korsaków. Platforma, współfinansowana z funduszy UE, integruje usługi medyczne, rehabilitacyjne, noclegowe i logistyczne, umożliwiając Polonii – szczególnie seniorom – kompleksową organizację leczenia w Polsce. System został zaprojektowany z myślą o użytkownikach 70+, w języku polskim i angielskim.

Czas na rozmowy, ale też przytaczanie osobistych historii

Konferencję zakończyła sesja indywidualnych spotkań, podczas której uczestnicy mogli swobodnie porozmawiać z prelegentami. Dyskusje dotyczyły m.in. powodów, dla których Polonia coraz częściej wybiera leczenie w Polsce, eliminowania barier językowych w klinikach oraz możliwości turystycznych po zakończeniu terapii. Temu ostatniemu służyć miała też prezentacja filmu poświęconego degustacji oscypka, którym podzielił się Miłosz Pierwoła, pokazując, jak skutecznie można łączyć medycynę, kulturę i turystykę.

Turystyka medyczna bardzo się rozwija. Polska jest idealnie osadzona geograficznie i mam nadzieję, że właśnie dlatego turystyka medyczna ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość

– podsumował.

Organizatorzy przywołali również osobisty przykład wicekonsula Wiktora Cicheckiego, którego dziadkowie regularnie korzystają z pobytów w polskich sanatoriach. Jak zdradził polski dyplomata, to właśnie dzięki leczeniu uzdrowiskowemu i profilaktyce cieszyć mają się oni dobrym zdrowiem i wysoką jakością życia.