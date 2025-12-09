Kolędy, kiermasze i charytatywne Mikołajki – chicagowska Polonia już w świątecznym nastroju

2025-12-09 20:03

Święta Bożego Narodzenia zajmują szczególne miejsce w sercach Polaków, również chicagowskiej Polonii. Odliczanie do magicznych dni tradycyjnie umilają spotkania, warsztaty i kiermasze, które pozwalają podtrzymać polskie tradycje i poczuć atmosferę rodzinnych świąt. Tych w ostatnich dniach nie brakowało!

  • Świąteczne spotkania, warsztaty i kiermasze zgromadziły setki przedstawicieli chicagowskiej Polonii.
  • Parafie, instytucje i organizacje polonijne przygotowały pełne rodzinnej atmosfery wydarzenia – od kolędowania po tworzenie ozdób i kiermasze rękodzieła.
  • Podczas „Charytatywnych Mikołajek” fundacja You Can Be My Angel zebrała 20 tys. dolarów na leczenie Nathanka Gila z Orland Park, IL.

Grudniowe spotkania Polonii łączy jedno - blask choinkowych lampek, zapach domowych wypieków i dźwięki dobrze znanych kolęd. Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (PACC) jeszcze przed mikołajkowym weekendem zorganizowała doroczne świąteczne spotkanie w restauracji Millennium Hall, położonej tuż przy słynnej „fasolce” w centrum Chicago, w sąsiedztwie miejskiej choinki i lodowiska. Gospodarzami wieczoru byli prezes zarządu Don Pasek, dyrektor wykonawczy Bogdan Pukszta oraz członek zarządu Łukasz Chołodecki. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji i współpracowników z Chicago i okolic.

W sobotę 6 grudnia w Muzeum Polskim w Ameryce odbyły się tradycyjne warsztaty bożonarodzeniowe. Siedemdziesięciu uczestników spędziło dzień na tworzeniu ozdób choinkowych, czerpiąc radość z pracy twórczej i wspólnego przygotowywania się do świąt. Wydarzenie wsparła Edward T. & Ellen K. Dryer Charitable Foundation, a zajęcia poprowadziły polonijne instruktorki: Mirosława Link, Lidia Kowalewicz, Halina Misterka, Beata i Kinga Pawlikowskie, Patrycja Stępniak, Grażyna Auguścik, Małgorzata Kot, Joanna Burek, Lucie Bucki, Anna Sokołowski i Bogusława Chrzanowska. Szczególnym momentem było przekazanie przez Lucie Bucki oraz Beatę i Kingę Pawlikowskie Betlejemskiego Światła Pokoju, które w tym roku wędruje przez świat z przyświecającym akcji hasłem „Pielęgnuj dobro w sobie”.

Parafia św. Tomasza Becketa i św. Alfonsa Liguoriego w Mt. Prospect, IL, kierowana przez ks. Grzegorza Wójcika w niedzielę 7 grudnia tętniła świątecznym życiem podczas dorocznego kiermaszu bożonarodzeniowego. Na odwiedzających czekało 15 stoisk z unikatowym rękodziełem, świątecznymi ozdobami, wypiekami i sezonowymi przysmakami, przygotowanymi z sercem. Na rozgrzewkę serwowano zupę przygotowaną przez ks. proboszcza oraz tradycyjny bigos. Wyjątkowym punktem wydarzenia były występy dziecięcego zespołu wokalnego pod kierunkiem Elizy Idec.

- Ich radosne kolędy i piosenki wypełniły salę ciepłem i magią Bożego Narodzenia

– powiedziała nam organizatorka Małgorzata Tys. Dodała również, że dzięki zaangażowaniu Mariusza Augustyniaka i grupy wolontariuszy udało się sprzedać aż 200 choinek, które wkrótce ozdobią domy parafian. Kupującym i uczestnikom kiermaszu na rozgrzewkę serwowano zupę przygotowaną przez ks. proboszcza oraz tradycyjny bigos.

Tego samego dnia fundacja You Can Be My Angel zaprosiła Polonię na rodzinne „Charytatywne Mikołajki”, które odbyły się w Paradise Elegant Banquets w Bridgeview, IL. Na scenie wystąpiły zespoły góralskie Mali Siumni i Mali Hyrni, a polonijne firmy Vivi Lu Atelier oraz JW Menswear and Tuxedo zaprezentowały swoje zimowe kolekcje ubrań. Publiczność podziwiała również pokaz taneczny w wykonaniu Studio 5 Słoneczko. Nie zabrakło też najbardziej wyczekiwanego gościa – św. Mikołaja, który chętnie pozował do zdjęć. Celem spotkania były nie tylko wspólna celebracja i zabawa, ale też zbiórka funduszy na rzecz potrzebującego malucha. Całkowity dochód z wydarzenia – 20 tysięcy dolarów – zostanie przekazany na leczenie Nathanka Gila z Orland Park, IL, zmagającego się z chorobą nowotworową.

