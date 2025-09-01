Narodowe Czytanie w Nowym Jorku

i

Autor: Prezydent.pl, Paweł Dąbrowski/Super Express, Shutterstock/ Shutterstock

Pod patronatem pary prezydenckiej

Kochanowski zawita do polskich weteranów. Narodowe Czytanie także w Nowym Jorku!

Agata Drogowska
2025-09-01 17:13

Sobota, 6 września, to wyjątkowa data – w Polsce i na całym świecie odbędzie się Narodowe Czytanie. W tym roku wspólnie odkryjemy na nowo utwory Mistrza z Czarnolasu, czyli Jana Kochanowskiego – fraszki, pieśni i treny, które wciąż poruszają serca i łączą pokolenia. Tradycyjnie w tę piękną inicjatywę włączy się Polonia ze Wschodniego Wybrzeża USA.

Najnowsze z działu
Marszałek senatu w Chicago. „Jesteście ambasadorami polskości. Nie z nominacji, lecz z potrzeby serca”

Ważne spotkanie

Marszałek senatu w Chicago. „Jesteście ambasadorami polskości. Nie z nominacji, lecz z potrzeby serca”
Ważna uroczystość w Amerykańskiej Częstochowie. Finansista Dumą Polonii z USA

Wyróżnienie Pride of Polonia

Ważna uroczystość w Amerykańskiej Częstochowie. Finansista Dumą Polonii z USA
Podwójne oklaski w konsulacie w Chicago. Wręczono nagrody „Wybitnym Polakom”

Uroczysta gala za nami

Podwójne oklaski w konsulacie w Chicago. Wręczono nagrody „Wybitnym Polakom”
Uzbrojone wojsko na ulicach kolejnych miast w USA? Trump straszy Chicago, Nowy Jork i Baltimore

prezydent nie odpuszcza

Uzbrojone wojsko na ulicach kolejnych miast w USA? Trump straszy Chicago, Nowy Jork i Baltimore
Zaskakująca ustawa podpisana w Illinois. Przestępcy zyskają prawo posiadania broni

Ciekawostka

Zaskakująca ustawa podpisana w Illinois. Przestępcy zyskają prawo posiadania broni

Narodowe Czytanie, jak co roku, odbędzie się pod honorowym patronatem polskiej pary prezydenckiej – Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej. Nowojorska odsłona wydarzenia odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej na Manhattanie (119 East 15th Street, NY 10003) i rozpocznie o godz. 11.45. Jej organizatorami są Przytulisko Literacko-Artystyczne z Elżbietą Kieszczyńską i Januszem Szlechtą na czele oraz Polish Theatre Institute in the USA pod wodzą Elli Wojczak. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął z kolei Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku.

Przeczytaj także:
Kaczka po poznańsku hitem na Brooklynie. Nowy polonijny lokal wypełnił lukę po …

- To wielkie święto polskiej literatury. Czytaniu towarzyszą ogromne emocje. Wzruszenie ściska gardło. Śmiejemy się i płaczemy. Chyba dlatego, że w pewien sposób cofamy się do czasów szkolnych. Do lat młodości. Dlatego zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Nie można tego przegapić – mówi Ella Wojczak, gospodyni i prowadząca spotkania autorskie PTI Book Club.

Do wspólnej lektury zaproszono znakomite grono osób. Wśród potwierdzonych czytających są m.in.: Anna Frajlich, Katarzyna Drucker, Janusz i Anna Skowronowie, Krystyna Tyszkiewicz, Grażyna Drabik, Weronika Woźniak, Zuzanna Marciniak-Golec, Jakub Polaczyk, Sylwia Majewska, Krystyna Pitula, Dariusz Kanarek, Jolanta Wysocka, Joanna Rostropowicz-Clark, Fryderyk Dammont, Elżbieta Kieszczyńska oraz Ella Wojczak.

To będzie niezwykłe spotkanie z poezją, które na nowo przypomni Polonii piękno polskiego słowa i tradycji. Organizatorzy gorąco zachęcają do udziału.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Materac medyczny dla seniora – specjaliści radzą , na co zwrócić uwagę po 60. roku życia
Materac medyczny dla seniora – specjaliści radzą , na co zwrócić uwagę po 60. roku życia

Materiał sponsorowany

Krótko o RSV. Jakie są drogi zakażenia?
Krótko o RSV. Jakie są drogi zakażenia?

Materiał sponsorowany

NOWY JORK
USA
NARODOWE CZYTANIE
POLONIA

Najnowsze

Poruszające słowa Szymona Hołown.i Złożył kondolencje szefowi rządu Ukrainy

Straszna targedia

Poruszające słowa Szymona Hołown.i Złożył kondolencje szefowi rządu Ukrainy

Kochanowski zawita do polskich weteranów. Narodowe Czytanie także w Nowym Jorku!

Pod patronatem pary prezydenckiej

Kochanowski zawita do polskich weteranów. Narodowe Czytanie także w Nowym Jorku!

17
Pierwsza miłość, odcinek 4044: Kinga w żałobie po śmierci dziecka. Tak dowie się o zdradzie Janka, ale nie o córce, którą ma z Lilką - ZWIASTUN

Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4044: Kinga w żałobie po śmierci dziecka. Tak dowie się o zdradzie Janka, ale nie o córce, którą ma z Lilką - ZWIASTUN

Nagła śmierć żołnierza. Ogromny wstrząs

Tragiczna wiadomość

Nagła śmierć żołnierza. "Ogromny wstrząs"

Mentzen ostro o PiS: „Jest sługą narodu ukraińskiego”

Przesadził?

Mentzen ostro o PiS: „Jest sługą narodu ukraińskiego”

Radosław Sikorski krótko podsumował kwestię reparacji od Niemiec. Sprawa jest beznadziejna

Mocne słowa

Radosław Sikorski krótko podsumował kwestię reparacji od Niemiec. "Sprawa jest beznadziejna"