Kochanowski zawita do polskich weteranów. Narodowe Czytanie także w Nowym Jorku!

Marszałek senatu w Chicago. „Jesteście ambasadorami polskości. Nie z nominacji, lecz z potrzeby serca”

Narodowe Czytanie, jak co roku, odbędzie się pod honorowym patronatem polskiej pary prezydenckiej – Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej. Nowojorska odsłona wydarzenia odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej na Manhattanie (119 East 15th Street, NY 10003) i rozpocznie o godz. 11.45. Jej organizatorami są Przytulisko Literacko-Artystyczne z Elżbietą Kieszczyńską i Januszem Szlechtą na czele oraz Polish Theatre Institute in the USA pod wodzą Elli Wojczak. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął z kolei Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku.

- To wielkie święto polskiej literatury. Czytaniu towarzyszą ogromne emocje. Wzruszenie ściska gardło. Śmiejemy się i płaczemy. Chyba dlatego, że w pewien sposób cofamy się do czasów szkolnych. Do lat młodości. Dlatego zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Nie można tego przegapić – mówi Ella Wojczak, gospodyni i prowadząca spotkania autorskie PTI Book Club.

Do wspólnej lektury zaproszono znakomite grono osób. Wśród potwierdzonych czytających są m.in.: Anna Frajlich, Katarzyna Drucker, Janusz i Anna Skowronowie, Krystyna Tyszkiewicz, Grażyna Drabik, Weronika Woźniak, Zuzanna Marciniak-Golec, Jakub Polaczyk, Sylwia Majewska, Krystyna Pitula, Dariusz Kanarek, Jolanta Wysocka, Joanna Rostropowicz-Clark, Fryderyk Dammont, Elżbieta Kieszczyńska oraz Ella Wojczak.

To będzie niezwykłe spotkanie z poezją, które na nowo przypomni Polonii piękno polskiego słowa i tradycji. Organizatorzy gorąco zachęcają do udziału.