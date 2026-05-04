Katyń i Smoleńsk – pamięć łączy! Uroczystości Polonii w Jersey City

Teodor Lisowski
2026-05-04 17:26

Polonia pamięta i nie zapomni. W Jersey City miały miejsce dwie ważne uroczystości - związane z 86. rocznicą masakry polskich oficerów w Katyniu i 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Wzięli w nich udział przedstawiciele najważniejszych organizacji, ale też lokalnych amerykańskich władz.

Uroczystości rocznicowe pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City 2026
Wiosną 1940 roku sowieckie NKWD rozstrzelało prawie 22 tys. obywateli polskich, w tym około 15 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej. 70 lat później, 10 kwietnia 20210 roku, samolot z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką oraz 94 towarzyszącymi im osobami rozbił się w lesie pod Smoleńskiem. 26 kwietnia Polonia ze Wschodniego Wybrzeża oddała cześć ofiarom.

Doroczna uroczysta msza święta pamięci ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej zorganizowana została przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce z Placówki 59/99 z Jersey City, komendantem której jest Stanisław Jarząbek. Miała miejsce w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego w Jersey City i celebrowana była przez księdza generała Rudolfa Zubika z polskiej parafii w Harrison, NJ.

Ta weterańska uroczystość weszła do kalendarza wydarzeń z inicjatywy świętej pamięci komendanta Antoniego Domino i jest kontynuowana przez jego następcę Stanisława Jarząbka

– przypomniał w rozmowie z „Super Expressem” Komendant Naczelny SWAP Tadeusz Antoniak. Uczestnicy nabożeństwa po wspólnej modlitwie spotkali się na uroczystościach zorganizowanych przez Bogusławę Huang, prezes Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych.

Na uroczystościach pod Pomnikiem Katyńskim na Exchange Place w Jersey City, NJ, stawili się tłumnie przedstawiciele organizacji polonijnych, uczniowie polskich szkół wraz z nauczycielami, przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku wicekonsul Dawid Pietrusiak, burmistrz Jersey City James Solomon, delegacja Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, weterani SWAP wraz z Komendantem Naczelnym Tadeuszem Anotoniakiem, motocykliści Klubu Motorowego Husaria i wielu innych znamienitych gości.

Ceremonie otworzyło tradycyjnie odegranie hymnów Polski i USA. Odczytany został Apel Poległych i okolicznościowe mowy wygłosili zaproszeni goście.

Na początku lat 90. Rosja, po tylu latach negacji, przyznała się w końcu do dokonania tej zbrodni. Obecnie pod reżimem Putina znowu zaprzeczają tej prawdzie historycznej, zbrodni której byli sprawcami. To pokazuje jaka jest Rosja, która manipuluje historią w zależności od polityki, jaką aktualnie prowadzi. Dlatego tym bardziej musimy pamiętać o Smoleńsku, gdzie w moim odczuciu dokonany był zamach. Te dwie tragedie: Katyń i Smoleńsk zostały na zawsze ze sobą połączone

– mówił pod pomnikiem Tadeusz Antoniak, który po uroczystościach podkreślał wkład Bożeny Huang w organizację ceremonii i cieszył się, że tak licznie uczestniczyła w niej Polonia.

Na uroczystości było obecnych dużo dzieci i młodzieży. To bardzo dobrze bo pamięć trzeba kultywować i przekazywać młodym pokoleniom

– stwierdził potem Antoniak.

Uczestnicy uroczystości na Exchange Place wysłuchali też pieśni i recytacji poświęconych ofiarom, a burmistrz miasta Jersey City przyjął od Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych honorowe członkostwo. Następnie pod Pomnikiem Katyńskim dłuta Andrzeja Pityńskiego złożone zostały wieńce, a na zakończenie uroczystości zgromadzeni odśpiewali „Boże coś Polskę” oraz „God Bless America”.

