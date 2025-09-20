Karol Nawrocki

Autor: facebook,/ Associated Press

Znamy program wizyty

Karol Nawrocki spotka się z Polonią w Amerykańskiej Częstochowie

Magdalena Odziemczyk
PAP
2025-09-20 12:22

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką w niedzielę spotkają się z amerykańską Polonią. Pierwsza Para RP rozpoczyna 21 września czterodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. W jej planie jest m. in. udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku oraz szereg spotkań z politykami i przedstawicielami świata biznesu.

  • Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna czterodniową wizytę w USA od spotkania z Polonią w Amerykańskiej Częstochowie i odsłonięcia tablicy upamiętniającej Jana Olszewskiego.
  • W Nowym Jorku prezydent spotka się z przedstawicielami Google, środowisk żydowskich oraz prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy.
  • Kulminacją wizyty będzie wystąpienie na 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz przyjęcie u prezydenta Trumpa. Co jeszcze w planach?

Modlitwa i spotkanie z Polonią w Amerykańskiej Częstochowie

Pierwszym punktem podróży prezydenta Polski i jego małżonki będzie Amerykańska Częstochowa. Para prezydencka weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej byłego premiera Jana Olszewskiego w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA, zamontowanej społecznie przez Jacka Szklarskiego i Tomasza Cwalinę z inicjatywy Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego z Tadeuszem Antoniakiem na czele. Tablicę ufundował IPN i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.

Wizyta prezydenckiej pary w Doylestown rozpocznie się około godz. 12 pm. – Ze względów bezpieczeństwa prosimy o wcześniejsze przybycie – przypomina jednak Komitet Smoleńsko-Katyński. O godz. 12.30 prezydent i jego małżonka wezmą udział w uroczystej mszy świętej, która będzie transmitowana na profilu Sanktuarium na Facebooku oraz na YouTube. O godz. 3 pm Karol i Marta Nawroccy spotkają się z Polonią, a prezydent wręczy odznaczenia państwowe. Ważnym punktem będzie również złożenie wieńca pod Pomnikiem Mściciela, poświęconym ofiarom zbrodni katyńskiej, na cmentarzu przy Sanktuarium.

Rozmowy o gospodarce i relacjach międzynarodowych w Nowym Jorku

W poniedziałek 22 września Prezydent Nawrocki rozpocznie serię spotkań w Nowym Jorku. Weźmie udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ, a także spotka się z prezes i dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google, Ruth Porat. Zaplanowano również rozmowy z przedstawicielami środowisk żydowskich oraz z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów, Ronaldem Lauderem, które odbędą się w okolicach południa w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Kluczowym elementem dnia będzie spotkanie z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem. Wieczorem Prezydent Nawrocki spotka się z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz z przewodniczącą 80. Sesji ZO NZ Annaleną Baerbock.

Pierwsza Dama spotka się w tym czasie z członkiniami Polsko-Amerykańskiego Klubu BEYOND, organizacji wspierającej relacje biznesowe i społeczne wśród kobiet polskiego pochodzenia. Spotkanie odbyć ma się na Greenpoincie w popularnej restauracji Pierożek, gdzie Marta Nawrocka wygłosić ma też przemówienie.

Debata i spotkania w ONZ plus przyjęcie u prezydenta Trumpa 

Wtorek 23 września to dzień wystąpienia prezydenta RP podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wcześniej Karol Nawrocki weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów.

Jak zapowiedział prezydencki minister Marcin Przydacz, prezydent skupi się na kwestiach bezpieczeństwa oraz przedstawi polski punkt widzenia na przyszłość relacji międzynarodowych i globalny ład. - Będzie też mówił o wyzwaniach regionalnych oraz o podstawowych zasadach, które są ważne z (jego) perspektywy - dodał Przydacz.

Prezydent Nawrocki weźmie również udział w 5. Szczycie Międzynarodowej Platformy Krymskiej oraz w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej sztucznej inteligencji i międzynarodowemu pokojowi, które odbędą się w środę 24 września. Na marginesie sesji ZO ONZ planowane są spotkania z prezydentami Czarnogóry Jakovem Milatoviciem i Korei Południowej Lee Jae-myungiem.

Przydacz nie wykluczył też możliwości krótkiej rozmowy Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, ale także Donaldem Trumpem. Spotkanie polskiej i amerykańskiej głowy państwa planowane jest zresztą na wtorkowy wieczór, gdy odbyć ma się przyjęcie powitalne organizowane przez prezydenta USA i jego małżonkę.

