Kapelani Katyńscy upamiętnieni w Nowym Jorku. Specjalna tablica odsłonięta w polskiej parafii

Kapelani Katyńscy upamiętnieni na nowojorskim Manhattanie. W kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika odsłonięto tablicę honorującą duchownych Wojska Polskiego zamordowanych w wyniku Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości towarzyszyło wręczenie medali Ordynariatu Polowego WP.

Niedziela 28 września wpisze się w historię parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie jako dzień upamiętnienia Kapelanów Katyńskich. W tym dniu odsłonięto pierwszą w Nowym Jorku, drugą po Amerykańskiej Częstochowie, tablicę upamiętniającą kapelanów Wojska Polskiego zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej.

W uroczystości wzięła udział licznie przybyła Polonia, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, poczet sztandarowy Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza z Brooklynu wraz z dyrektor Anna Kubicką i przybyłymi uczniami, Beata Popowska, dyrektor Szkoły im. Augustyna Kordeckiego z nauczycielami i uczniami, Piotr Praszkowicz Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2024, Antoni Kuczyński Marszałek Manhattanu wraz z Miss Polonią i Komitetem Parady Pułaskiego z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Grażyna Michalska z Kongresu Polonii Amerykańskiej, Zbigniew Solarz z Centrum Polsko -Słowiańskiego, działacze opozycji antykomunistycznej Janusz Kudełko, Witold Domitrz oraz Krystyna Piórkowska.

Wśród gości znalazła się też delegacja Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich przy Katedrze Polowej w Warszawie pod przewodnictwem płk. Marka Laska, któremu towarzyszyła żona Elżbieta i płk. Krzysztofa Ziemkiewicza.

Podczas mszy celebrowanej przez o. Jana Kolmagę, o. Michała Czyżewskiego oraz ks. Zbigniewa Kępę zebrani modlili się w intencji pomordowanych kapłanów. W kazaniu ks. Kępa, postulator wstępnej fazy procesu beatyfikacyjnego katolickich Kapelanów Katyńskich przedstawił ich losy na przykładzie ks. ppłk. Jana Ziółkowskiego.

Po nabożeństwie zastępca prezesa Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich płk Lasek odczytał decyzję biskupa polowego WP Wiesława Lechowicza o nadaniu medali Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Ojciec Michał Czyżewski, proboszcz parafii otrzymał Medal „Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki", Grzegorz Tymiński, inicjator tablicy pamiątkowej, został wyróżniony Medalem „Militio Pro Christo".

Odsłonięcia tablicy dokonali: konsul Mateusz Sakowicz, ojciec Michał Czyżewski, ks. prałat Zbigniew Kępa oraz Antoni Kuczyński. Tablica została ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

