Jan Frycz przed śmiercią zdążył poznać wnuka z USA. Maria Frycz-Żółtek: „Lataj w przestworzach, tam gdzie chcesz, Tato”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-08-18 12:58

Polska straciła wybitnego aktora Jana Frycza. Zmarłego 15 sierpnia artystę opłakuje nie tylko świat aktorski, lecz przede wszystkim jego najbliżsi. Stroniąca od blasku reflektorów, mieszkająca w USA Maria Frycz-Żółtek w poruszającym wpisie na Facebooku pożegnała ojca słowami pełnymi bólu i miłości.

Wybitny aktor, znany z niezapomnianych ról teatralnych i licznych kreacji filmowych, m.in. w obrazach „Pręgi”, „Pornografia” czy „Wielki Szu”, zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym. Smutną wiadomość w poniedziałek 17 sierpnia potwierdził Teatr Narodowy w Warszawie, z którym artysta związany był od 2006 roku. Jana Frycza słowami pełnymi uznania żegnają artyści, najważniejsze osoby w państwie, a także zrozpaczona rodzina.

Maria Frycz-Żółtek pożegnała na FB Jana Frycza
Autor: Maria Frycz-Żółtek/ Facebook

„Jakie słowa można użyć, gdy ktoś bliski umiera? Razem z rodzeństwem staliśmy się nagle półsierotami. Piękny, barwny ptak odleciał i nikt go nie zastąpi”

– tymi słowami rozpoczęła pożegnanie taty Maria Frycz-Żółtek, od lat mieszkająca w amerykańskim stanie Illinois.

„Były gorsze i lepsze lata, ostatnie były piękne. Tata stał się ciepłym, rodzinnym, spokojnym człowiekiem, wspaniałym, zabawnym i czułym dziadkiem dla wszystkich wnuków. Cieszył się naszym życiem, spotkaniami, ciekawy, co u nas. Zdążył poznać Franka i miałam szczęście porozmawiać z nim jeszcze trzy tygodnie temu. Lataj w przestworzach, tam gdzie chcesz, Tato”

- napisała Frycz na swoim profilu na Facebooku, zamieszczając swoje ostatnie zdjęcia z nim.

Jan Frycz w ubiegłym roku, 12 sierpnia, ponownie został dziadkiem, z czego był niezwykle dumny. Maria Frycz-Żółtek, od lat mieszkająca w Chicago, urodziła synka Franciszka Ksawerego Żółtka. 25 października w Rzymie odbył się jego chrzest. Niestety zabrakło na nim Jana Frycza, ponieważ już wtedy nie czuł się najlepiej.

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Maria nie poszła w ślady swego ojca czy siostry i nie została aktorką. Pracuje jako nauczycielka angielskiego, mieszka z rodziną w Willow Springs pod Chicago. Jej mąż jest doradcą finansowym i sekretarzem generalnym Związku Podhalan Północnej Ameryki. W 2023 roku Maria napisała książkę dla dzieci „Franka”, którą promowała również w Polsce.

Jest jednym z sześciorga dzieci Jana Frycza. Aktor ma jeszcze córkę Gabrielę z pierwszego małżeństwa z Grażyną Laszczyk oraz Olgę, Antoniego, Michała i Wojtka z drugiego związku z Agatą. Jego ostatnią żoną była Małgorzata, producentka filmowa.

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