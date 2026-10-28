Jak promować polskość w USA? Ciekawy debiut studium dla amerykańskiej Polonii

W sobotę 24 października w sali kościoła Świętych Tomasza Becketa i Alfonsa Liguori w Prospect Heights, IL, odbyły się warsztaty dla Polonii pod tytułem „Widoczni. Skuteczni. Polscy. Jak przyciągać uwagę do polskiej kultury i Polonii?”. Poprowadził je dr Wojciech Wcisło, dyrektor Centrum Polonijnego KUL i koordynator Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą.

Wydarzenie to zapoczątkowało amerykańską edycję kursów Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą i ogółem 6. już edycję Studium, w którego kursach udział bierze blisko 2 tys. osób z ponad 50 krajów świata. W sobotniej inauguracji, w ramach zajęć hybrydowych, stacjonarnie w Chicago oraz online, uczestniczyło ponad 70 osób z 28 krajów. Była też okazja do wspólnych rozmów i promocji polskiej kultury w USA.

Dr Wcisło zaprezentował uczestnikom nietuzinkowy wykład, który stanowił prawdziwy trening medialny. Dyrektor Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą analizował ogromną siłę mediów społecznościowych, mechanizmy przyciągania uwagi oraz ujawnił metody na to, jak dotrzeć z polskim przekazem do amerykańskiej społeczności. Szkolenie już po kilkunastu minutach stało się giełdą pomysłów i przerodziło się w żywą dyskusję.

Ten jesienny poranek tętnił niezwykłą energią. To było ponad pięć godzin żywych dyskusji. Składamy ogromne podziękowania dla dr. Wojciecha Wcisło za rewelacyjne poprowadzenie tego spotkania. Jego ogromna wiedza medioznawcza, praktyczne wskazówki i angażujący sposób prowadzenia zajęć dały nam mnóstwo motywacji do dalszego działania

- powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” po zakończeniu warsztatów Małgorzata Tys. Dziękowała też uczestnikom za świetną atmosferę, pozytywną energię i obecność.

My Polacy mamy wspaniałe projekty, ale musimy nauczyć się chwalić nimi przed światem. Jesteśmy dumni, że jako społeczność możemy rozwijać się w ramach Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za świetną atmosferę, obecność i wspólną energię!

– dodała.