Gra na skrzypcach, tańczy i zbójnikuje! „Czuję się Polakiem, a przede wszystkim góralem”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-04-22 16:26

Jego mama pochodzi z Klikuszowej, a tata z Morawczyny. Mimo, że on sam urodził się w Chicago, z dumą pielęgnuje tradycje swoich góralskich przodków. Andrzej Błachut, nowo wybrany Zbójnik Związku Podhalan w Północnej Ameryce, w rozmowie z „Super Expressem” opowiedział o swoich związkach z podhalańską kulturą i fascynacji góralską muzyką.

Autor: ZPPA/ Facebook

„Super Express”: – Urodziłeś się w Chicago, jak udało ci się tak świetnie nauczyć się polskiego?

Andrzej Błachut: – Od najmłodszych lat byłem związany z góralszczyzną. W naszym domu rozmawiamy tylko po polsku i po góralsku. Czasem żartuję, że znam trzy języki: polski, angielski i góralski. Chodziłem do polskiej szkoły im. Ks. Stanisława Cholewińskiego, gdzie uczyłem się polskiego oraz innych przedmiotów.

– Czujesz się bardziej Polakiem czy Amerykaninem?

– Chociaż urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, to dzięki mojej rodzinie, podtrzymywaniu naszych góralskich tradycji i wartości, silnemu związkowi z kulturą polską i góralską oraz poprzez członkostwo w ZPPA czuje się Polakiem, a przede wszystkim góralem. Z drugiej strony moja druga amerykańska tożsamość daje mi możliwość niezależności i skupienia się na mojej przyszłości, szczególnie przez edukację. Jestem studentem biznesu I roku na DePaul University. Szybko zrozumiałem, że sukces w życiu osiąga się dzięki ciężkiej pracy i własnym działaniom, oczywiście marzenia też się przydają (śmiech).

– Jakie były początki twojej artystycznej kariery?

– Moi rodzice bardzo często słuchali w domu góralskiej muzyki. Szybko zauważyli moje zainteresowanie strojem góralskim, tańcem i muzyką i już we wczesnym dzieciństwie zapisali mnie do zespołu folklorystycznego Music and Goral Ensembles. Później zacząłem też tańczyć w Szkółce Pieśni i Tańca przy Zarządzie Głównym ZPPA. A następnie tańczyłem w zespole Holni. Obecnie należę do zespołu Siumni i jestem z tego bardzo dumny. Jako członek tych zespołów na przestrzeni lat brałem udział w licznych konkursach organizowanych między innymi przez ZPPA, festiwalach i grałem też w sztukach. Na skrzypcach gram już parę lat, a uczy mnie tej sztuki prawdziwy mistrz w tej dziedzinie: były kapelmistrz ZPPA Jan Suchecki.

Andrzej Blachut Zbójnikiem ZPPA 2026/2027
– Muzyka góralska musi więc odgrywać sporą rolę w twoim życiu?

– Jest to moją ogromna pasja życiowa, która łączy mnie z tradycjami podhalańskimi. Grając, wyrażam swoje emocje. Kiedy gram albo słucham podhalańskiej muzyki, to czuje wielką dumę, że jestem góralem.

– Twoim zdaniem w USA podchodzi się inaczej do muzyki niż w Polsce?

– Myślę, że jest mała różnica. W Polsce muzyka jest bardziej naturalna i zakorzeniona w nas i towarzyszy nam od wieków. W Ameryce, muzyka wiąże się z podtrzymywaniem tradycji, pokazaniem dumy z naszego pochodzenia. Jest też bardziej różnorodna, ponieważ Ameryka jest wielokulturowa, mieszkają tu ludzie z całego świata, w związku z czym muzyka jest także mieszanką kultur. Muzyka w USA, jak i w Polsce niesie te same wartości, łączy ludzi.

Rozmawiała Marta J. Rawicz

Materac a regeneracja po treningu: jak wybrać dobry materac do spania dla aktywnych? Na co zwrócić uwagę poza twardością?

Wbrew mitom Polacy doceniają unijną politykę rolną

CHICAGO
ZPPA
USA
GÓRALE

Dla niej czas się zatrzymał! Nie uwierzysz, ile lat ma piękna żona Sergio Ramosa!

Dwie nastolatki potrącone przez pociąg. Ruch całkowicie wstrzymany

Przełom w UE. Jest zgoda na pożyczkę dla Ukrainy i sankcje na Rosję

M jak miłość, odcinek 1930: Natalka przyzna się Barbarze, że wcale nie kocha Adama? Przyjmie oświadczyny Karskiego, ale nie na to liczyła - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 991: Iga nie wróci do zdrowia, ale stanie przed sądem! Proces Klemi z szokującym finałem - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 990: Maria ukryje przed Michałem, że Jakub ją zgwałcił. Tylko Blanka zauważy siniaki - ZDJĘCIA