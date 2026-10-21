FBI wkracza do ośrodków dla seniorów w Nowym Jorku! Trump kusi milionami za donosy

We wtorek 20 października agenci federalni weszli do kilku centrów dla seniorów na terenie Nowego Jorku, m.in. Happy Adult Day Care Center przy Fort Hamilton Parkway w Borough Park na Brooklynie, ale też we Flushing na Queensie. Działania koncentrowały się przede wszystkim na zabezpieczaniu materiałów dowodowych, na Staten Island doszło jednak także do zatrzymania dwóch osób, których personaliów na razie nie ujawniono. Powód? Podejrzenia o wyłudzanie funduszy z programu Medicaid, który finansuje opiekę zdrowotną dla uprawnionych osób.

Mowa o oszustwach na ogromną skalę, które sięgać mogą milionów dolarów. Jak poinformowało FBI, potwierdzając prowadzenie operacji w Nowym Jorku, kontrola nowojorskiego programu Medicaid, obejmująca okres od stycznia 2019 r. do października 2024 r., wykazała, że pochłonął on około 2,4 mld dolarów na usługi społecznej opieki dziennej dla osób dorosłych.

To o 40-60 proc. więcej na jednego ubezpieczonego niż wynosi średnia krajowa

– informuje FBI.

Według służb niektóre ośrodki mogły zawyżać rachunki za świadczone usługi, drastycznie przeszacowywać liczbę obsługiwanych podopiecznych, a także uczestniczyć w procederze nielegalnych prowizji.

Walka z oszustami zjednoczyła władze wszystkich szczebli. Demokratyczna gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul podczas wtorkowej konferencji przyznała, że w operacji wzięli udział również przedstawiciele Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork oraz Biura Inspektora Generalnego programu Medicaid. Poinformowała też, że omawiała wspólne działania z Mehmetem Ozem, dyrektorem Centrum Usług Medicare i Medicaid (CMS).

Powiem jasno: Nowy Jork nie toleruje nikogo, kto okrada podatników, ponieważ każdy dolar stracony w wyniku oszustwa to dolar, który powinien zostać przeznaczony na pomoc nowojorczykom w uzyskaniu opieki i usług, których tak bardzo potrzebują

– stwierdziła Hochul i przypomniała, że dzięki zdecydowanym działaniom przeciwko oszustwom i nadużyciom, prowadzonym przez nowojorskich urzędników i śledczych, od 2021 roku stan zaoszczędził łącznie ponad 15 miliardów dolarów z funduszy programu Medicaid.

Prezydent Donald Trump postanowił pójść o krok dalej w walce z oszustami. Również we wtorek w Gabinecie Owalnym ogłosił uruchomienie nowego federalnego programu, który zachęcić ma obywateli do ujawniania nadużyć. Fraud Whistleblower Incentive Program zakłada prowizję dla informatorów, których zgłoszenie pomoże postawić oszustów przed sądem. W grę wchodzi 1 proc. od ujawnionej kwoty.

Jeśli zgłosisz kogoś i, powiedzmy, odkryjesz 1 miliard dolarów, przyznamy tej osobie prowizję w wysokości 1 procent

– powiedział Trump i zachęcił Amerykanów do zgłaszania swoich podejrzeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Myślę, że to będzie niesamowite. Kwoty kradzionych pieniędzy sięgają w tym kraju bilionów

– dodał i wskazał jako wzór do naśladowania Nicka Shirleya, dziennikarza publikującego materiały na YouTube, który pomagał nagłośnić podejrzenia dotyczące nadużyć w Minnesocie. – Zrobił niesamowitą robotę – pochwalił go Trump.

Publicznie pochwalił też wiceprezydenta JD Vance’a, który stoi na czele powołanej w marcu specjalnej grupy zadaniowej ds. zwalczania oszustw.