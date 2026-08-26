„Duma Polonii” we właściwych rękach! Ceniona polonijna działaczka uhonorowana w Amerykańskiej Częstochowie

Nagroda „Duma Polonii” wręczana jest każdego roku osobie, której działalność i postawa stanowią przykład służby polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Przyznawana jest przez Komitet Narodowego Apostolatu Polskiego w USA. Tegoroczna uroczystość odbyła się w niedzielę 23 sierpnia podczas mszy św. o godz. 12.30 pm w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, nazywanym duchową stolicą amerykańskiej Polonii. Laureatką nagrody „Pride of Polonia” została Jadwiga Kopala, od lat zaangażowana w działalność społeczną, kościelną i polonijną.

Dla Jadwigi Kopali wyróżnienie miało szczególnie osobisty wymiar. W swoim podziękowaniu podkreślała, że nie traktuje nagrody wyłącznie jako docenienia własnej pracy, lecz jako wyróżnienie dla wszystkich osób, z którymi przez lata wspólnie działała na rzecz Polonii.

Z całego serca dziękuję za to wyjątkowe wyróżnienie „Duma Polonii” – „Pride of Polonia”. Przyjmuję je z głęboką pokorą i wielką wdzięcznością wobec Boga i ludzi, nie jako osobisty sukces, ale jako owoc Bożej łaski i wspólnej pracy

– powiedziała Jadwiga Kopala.

W jej słowach wielokrotnie powracało znaczenie wiary i służby drugiemu człowiekowi. Laureatka zaznaczyła, że działalność społeczna nigdy nie była dla niej jedynie kolejnym obowiązkiem.

Każda inicjatywa, każdy projekt, każdy czas poświęcony pracy społecznej na rzecz Kościoła i Polonii to nie moja zasługa. Pan Bóg postawił mnie na tej drodze, a ja staram się zawsze być narzędziem w jego rękach. Praca dla Kościoła i Polonii nie jest dla mnie obowiązkiem, lecz powołaniem i wielkim przywilejem, nawet w ciężkich chwilach

– mówiła.

Szczególne miejsce w jej podziękowaniu zajęły polonijne parafie, w tym jej parafia Św. Stanisława w Newark, NJ. Jadwiga Kopala zwróciła uwagę, że dla Polaków mieszkających tysiące kilometrów od ojczyzny kościół jest czymś znacznie więcej niż miejscem niedzielnej modlitwy. To właśnie przy polskich parafiach przez dziesięciolecia skupiało się życie kolejnych pokoleń emigrantów, tam pielęgnowano język, kulturę, wiarę i tradycje wyniesione z rodzinnych domów.

Nasza polonijna parafia to nie tylko budynek i miejsce modlitwy. To serce polskości, gdzie chronimy naszą wiarę, mowę, naszą tożsamość, wartości chrześcijańskie i tradycje naszych przodków

– podkreśliła laureatka.

Odbierając nagrodę, Jadwiga Kopala zaznaczyła także, że sukces działalności polonijnej nigdy nie jest dziełem jednej osoby. Dlatego swoją „Dumą Polonii” postanowiła symbolicznie podzielić się z ludźmi, którzy przez lata byli obok niej.

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Tym wyróżnieniem dzielę się z Wami. Dziękuję duszpasterzom za duchowe przewodnictwo. Dziękuję mojej rodzinie za nieustanne wsparcie i cierpliwość. Dziękuję wszystkim rodakom, z którymi mam zaszczyt pracować dla naszej wspólnej misji

– powiedziała. Zapewniła też, że nadal chce poświęcać czas i energię inicjatywom służącym Kościołowi i Polonii.

Obiecuję, że z pomocą Bożą nie zabraknie mi zapału, by dalej służyć Bogu, Kościołowi i naszej wspaniałej Polonii

– zapewniła. Na zakończenie Jadwiga Kopala podziękowała Komitetowi Narodowego Apostolatu Polskiego w USA za przyznane wyróżnienie i skierowała do zgromadzonych życzenia Bożego błogosławieństwa.