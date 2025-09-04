Dba o zęby Polonii i nie tylko. Został „Wybitnym Polakiem”. „Piękny uśmiech to nie luksus, to fundament”

Ostrzelał z auta 15-latka i 12-latka. Nastolatek zatrzymany za morderstwo

- Co dla pana znaczy tytuł „Wybitny Polak”?

- To ogromny zaszczyt. Pracuję z pasją, ale nigdy nie zakładałem, że moja praca zostanie dostrzeżona poza gabinetem. Ta nagroda to dla mnie nie tylko radość, ale też zobowiązanie, by dalej rozwijać kliniki, dzielić się wiedzą i wspierać polską społeczność w USA.

- Jakie były pana początki w stomatologi?

- Zaczynałem w Polsce, na Akademii Medycznej. Ale dopiero praca w amerykańskiej klinice pokazała mi, jak bardzo można wpłynąć na życie pacjenta. Nie tylko zdrowotnie, ale też emocjonalnie. Implantologia i protetyka to dziedziny, które łączą medycynę z technologią i estetyką. To mnie wciągnęło bez reszty.

- Ponad 20 lat w zawodzie… Co się zmieniło przez te lata?

- Wszystko. Stomatologia przeszła prawdziwą rewolucję: od analogowej do cyfrowej. Dziś dentysta musi być nie tylko lekarzem, ale też inżynierem, projektantem i psychologiem. To wymaga ciągłego kształcenia i inwestowania w nowe technologie.

- Jakie przypadki szczególnie zapadły panu w pamięć?

- Pacjenci po nowotworach, z rozszczepami podniebienia, z całkowitą utratą zębów i kości. To są wyzwania, które wymagają wieloetapowego leczenia. Ale największe emocje budzi moment, gdy pacjent odzyskuje pewność siebie. Kiedy wyrzuca protezę i mówi: „To naprawdę ja”. To zmienia życie.

- Jak radzi pan sobie z pacjentami, którzy boją się dentysty?

- Rozmowa to podstawa. Strach często wynika z niewiedzy albo złych doświadczeń z dzieciństwa. Dlatego tłumaczę każdy krok, stosuję nowoczesne znieczulenia, a jeśli trzeba - sedację.

- A czy dentysta boi się dentysty?

- Moja żona też jest dentystką, więc czasem czuję lekki niepokój… ale wiem, że jestem w najlepszych rękach.

- Czy stomatologia może być formą pomocy społecznej?

- Zdecydowanie. Współpracowałem z organizacjami, które oferują darmowe leczenie osobom w kryzysie bezdomności. Możliwość normalnego jedzenia i uśmiechu bywa pierwszym krokiem do odzyskania godności. To nie jest luksus — to fundament.

- Czy stres wpływa na nasze zdrowie w jamie ustnej?

- Bardzo. Bruksizm, suchość w ustach, osłabiona odporność - wszystko to sprzyja chorobom zębów i dziąseł. A brak snu? To kolejny czynnik, który zaburza regenerację i pogarsza stan jamy ustnej, zwłaszcza u osób z bezdechem sennym.

- Uśmiech w dzisiejszych czasach ma chyba też znaczenie kulturowe?

- Ogromne. W USA uśmiech to wizytówka sukcesu. „Hollywood smile” to nie tylko estetyka, to status. W Polsce świadomość rośnie, ale nadal traktujemy piękne zęby jako coś luksusowego. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni.

- A jakie rady dałby pan młodym ludziom, którzy chcą zostać dentystami?

- To zawód, który wymaga połączenia nauki, sztuki i empatii. Dobre wyniki w szkole to jedno, ale warto poszukać możliwości stażu, pracy jako asysta, aby zobaczyć, czym naprawdę jest stomatologia., bo to jest styl życia, nie tylko profesja.

- Pana motto zawodowe?

- „Kształcąc nowych specjalistów, dotykam coraz większej grupy pacjentów.” Edukacja to mój drugi filar i ogromna satysfakcja. Tym bardziej cieszę się, że mogę reprezentować Polaków w środowisku akademickim w USA.

Rozmawiała Marta J. Rawicz