Chicago zostawia głosowanie na ostatnią chwilę. Polonia może liczyć na pomoc

W Chicago głosowanie odbędzie się w godz. 6 am – 7 pm. Polonijni wyborcy mogą liczyć na duże ułatwienie. Chicagowska Komisja Wyborcza przypomina polskojęzycznym wyborcom, że mogą oni skorzystać z kart do głosowania w swoim ojczystym języku. Ponadto nasi rodacy mogą też liczyć na pomoc polskojęzycznych sędziów pracujących w lokalach wyborczych w okręgach 1, 13, 14, 23, 31, 36, 38, 41 i 45 w Wietrznym Mieście. Adresy lokali wyborczych znaleźć można na stronie Komisji Wyborczej Chicago, dostępnej również w języku polskim.

Osoby korzystające z głosowania korespondencyjnego mogą wrzucać karty do specjalnych skrzynek wyborczych lub wysłać je pocztą. Aby zostały one uznane za ważne, data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 5 listopada.

5 listopada wybieramy nie tylko prezydenta

Główny wyścig tegorocznych wyborów jest znany – to walka o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, o który ubiegają się demokratyczna wiceprezydent USA Kamala Harris oraz republikański były prezydent Donald Trump. Na karcie do głosowania zobaczymy też jednak nazwisko Roberta F. Kennedy Jr., choć ten w sierpniu zawiesił kampanię i poparł Donalda Trumpa. Wyborcy z Chicago wskażą też jednak 17 członków Izby Reprezentantów, wszystkich posłów stanowych, członków stanowego senatu i trzech komisarzy Metropolitalnego Wydziału Gospodarki Wodnej. Wybierzemy ponadto prokuratora stanowego, sekretarza sądu okręgowego oraz, po raz pierwszy, członków Rady Edukacji Chicago, organu doradczego Szkół Publicznych Chicago (CPS). Na drugiej z kart do głosowania znajdziemy listę sędziów w sądzie apelacyjnym i sądzie okręgowym, którzy ubiegają się o pozostanie na stanowiskach. W Chicago i hrabstwie Cook odbędą się przy okazji wyborów również liczne referenda.

Wyborcom się nie spieszy

Patrząc na dane Chicagowskiej Komisji Wyborczej, można uznać, że większość wyborców decyzję zamierza podjąć we wtorek. Jak bowiem podała Komisja, do soboty 2 listopada w ramach wczesnego głosowania zostało oddanych 272 194 głosów, a 151 883 głosów przekazano jej korespondencyjnie. Do tej pory wpłynęło więc 424 077 głosów. Dla porównania do 31 października 2020 roku, a więc na trzy dni przed wyborami prezydenckimi otrzymano 712 519 głosów. 5 listopada 2016 roku, na trzy dni przed wyborami z 8 listopada 2016 roku, do komisji trafiło 338 124 głosów.