Chicago już zaczyna świąteczny sezon. Gigantyczny świerk z Glenview stanie w sercu miasta

Miasto Chicago ma swoją oficjalną, 112. świąteczną choinkę. W tym roku to majestatyczny świerk norweski, zgłoszony do konkursu przez rodzinę Masonów z Glenview (IL). Drzewko mierzy aż 68 stóp i pokonało ponad 100 innych kandydatów. W poniedziałek 3 listopada zostało ścięte, a następnego dnia przewieziono je do Millennium Park.

– Ten świerk jest jednym z największych w historii wyborów świątecznej choinki naszego miasta. Na pewno jego imponująca wysokość miała znaczenie przy wyborze. To prawdziwy klejnot, który doskonale zaprezentuje się w okresie świątecznym w Millennium Park

– stwierdził koordynator projektów specjalnych Neal Heitz z Departamentu ds. Kultury i Wydarzeń Specjalnych Chicago (DCASE), który pochwalił się nową choinką na Instagramie.

Uroczyste rozświetlenie chicagowskiego drzewka odbędzie się w piątek 21 listopada o godz. 6 pm przy skrzyżowaniu Michigan Avenue i Washington Street w Millennium Park. Wydarzenie będzie bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje – występy artystów i barwne świąteczne animacje. Przewidziane jest też przemówienie burmistrza Chicago Brandona Johnsona.

Choinka będzie rozświetlona do 11 stycznia 2026 roku.