Ceny paliwa to nie koniec! Wojna wymusza kolejne podwyżki dla Amerykanów

Magdalena Odziemczyk
2026-03-26 16:19

Galopujące z powodu wojny na Bliskim Wschodzie ceny paliwa dają się we znaki wszystkim, nie tylko kierowcom na stacjach. Wkrótce rykoszetem oberwą klienci amerykańskiej poczty. USPS zamierza podnieść ceny niektórych usług, by zrekompensować rosnące koszty transportu.

Nastrojów, ani tym bardziej notowań, nie tonują nawet komunikaty prezydenta Donalda Trumpa, który donosi o postępach w mediacjach między USA, Izraelem a Iranem. Niestety, galopada cen ropy przekłada się już na wzrost cen w innych sektorach gospodarki. Podwyżki, z powodu rosnących kosztów transportu zapowiada Amerykańska poczta.

USPS w środę 25 marca złożyła w Komisji Regulacyjnej ds. Poczty (Postal Regulatory Commission, PRC) wniosek o wprowadzenie tymczasowej, sięgającej 8 proc. podwyżki cen na część swoich usług. Pocztowcy chcą, by obowiązywała ona od 26 kwietnia do 17 stycznia 2027 roku. Jeśli wzrost cen zostanie zatwierdzony, dotknie takich usług, jak: Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage oraz Parcel Select, a więc nie tylko przesyłek listowych, ale również paczek.

„Ta tymczasowa korekta cen zapewni Poczcie niezbędną elastyczność, pomagając pokryć rzeczywiste koszty działalności, zgodnie z wymogami Kongresu”

- poinformowała agencja w komunikacie prasowym.

„Koszty transportu rosną, a nasi konkurenci zareagowali na to wprowadzając szereg dopłat. Konsekwentnie unikaliśmy wprowadzania dopłat, a ta opłata stanowi mniej niż jedną trzecią kwoty, jaką nasi konkurenci pobierają wyłącznie za paliwo”

– czytamy dalej w komunikacie na stronie USPS. Teraz wszystko w rękach PRC.

Jak obecność taty wpływa i na dziecko, i na jego mamę?
Jak obecność taty wpływa i na dziecko, i na jego mamę?

Jak zbudować dom mądrze i bez nerwów? Ta jedna rada dużo zmieni!
Jak zbudować dom mądrze i bez nerwów? Ta jedna rada dużo zmieni!

Materiał sponsorowany

