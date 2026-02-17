Cejrowski odebrał Globus Niepodległości i rozbawił Polonię do łez

Najpierw jubileuszowy bal i prestiżowa nagroda, potem trzy wieczory wypełnione śmiechem do ostatniego miejsca na sali. Pobyt Wojciecha Cejrowskiego w USA był serią wydarzeń, które przez kilka dni przyciągały liczną polonijną publiczność w Nowym Jorku i New Jersey. Szczególną okazją do spotkania z podróżnikiem był 28. Bal Podróżnika, który odbył się w The Grand w Totowa w New Jersey i zbiegł z jubileuszem 30-lecia Polonijnego Klubu Podróżnika. Impreza zgromadziła około 250 gości z północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, ale również z Polski.

Od progu czuć było atmosferę święta. Pamiątkowe fotografie z gościem honorowym i prezesem klubu, rozmowy podczas cocktail hour, serdeczne powitania osób, które od lat spotykają się na tym balu niczym członkowie wielkiej podróżniczej rodziny. Tradycyjną prezentację gościa honorowego zatytułowano „Kim naprawdę jest WC?”. Odpowiedź przyniósł półgodzinny stand-up w wykonaniu samego Wojciecha Cejrowskiego. Sala reagowała salwami śmiechu, gdy opowiadał o kulisach swoich wypraw i pracy medialnej.

Twórca programu „Boso przez świat”, autor bestsellerowych książek podróżniczych i członek The Explorers Club przyjął tytuł Honorowego Członka Polonijnego Klubu Podróżnika. Okolicznościowy dyplom wręczyli mu Krzysztof Jarkowski w towarzystwie Iwetty Szubert i Ilony Krzysik - członkowie zarządu klubu. Cejrowski otrzymał też najwyższe klubowe wyróżnienie: Globus Niepodległości. Był to jeden z najbardziej wzruszających momentów wieczoru. - „Dołączył do grona 15 innych wielkich i znakomitych podróżników-odkrywców” – relacjonowali przedstawiciele PKP. - Cejrowski był bardzo zadowolony z tego, co przeżył i co go spotkało u nas – podkreślił prezes klubu Jerzy Majcherczyk.

Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć wspólnego „Sto lat” i jubileuszowego tortu z 30 świeczkami. Potem parkiet zapełnił się parami.

„O fenomenalną oprawę muzyczną zadbał zespół Blue Sky Band, grający na żywo, oraz nasz niezawodny DJ Junior, który nie pozwolił nikomu zejść z parkietu. Dodatkową atrakcją był występ pary tancerzy, którzy zaprezentowali energetyczne tańce latynoamerykańskie. Każdy z nas mógł także wziąć udział we wspaniałej lekcji salsy!”

– nie szczędzili pochwał podróżnicy w mediach społecznościowych klubu.

Bal Podróżnika był jednym z elementów wizyty Wojciecha Cejrowskiego w aglomeracji nowojorskiej. Podróżnik spotkał się z Polonią także podczas trzech występów scenicznych. W dniach 3-5 lutego zaprezentował swój stand-up w Centrum Polsko-Słowiańskim na Brooklynie, NY, Domu Polskim Cracovia w Wallington, NJ, i Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ. – Była pełna sala, świetna zabawa. Ludzie pękali ze śmiechu przez dwie godziny – podsumowała dr Anna Pyz, która miała okazję oglądać występ Cejrowskiego w Wallington.