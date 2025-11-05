Burza wokół „Pasji 2”! Polka ma zagrać Maryję. Ordo Iuris apeluje do Mela Gibsona

Nie żyje słynna aktorka, jej filmy zna każdy. Jej córka i mąż to również wielkie gwiazdy

Polska aktorka Katarzyna Smutniak ma zagrać Maryję, co wywołało kontrowersje i sprzeciw Ordo Iuris.

Instytut apeluje do Gibsona o zmianę obsady, powołując się na publiczne poglądy aktorki niezgodne z wartościami Maryi.

Polonia wzywana jest do wsparcia petycji.

Wieść o tym, że polska aktorka Kasia Smutniak wcieli się w rolę Maryi w nowym filmie słynnego Mela Gibsona, zelektryzowała kinomanów. Jednak nie wszyscy są zadowoleni. Instytut Ordo Juris sprzeciwia się tej decyzji. Zdaniem przedstawicieli organizacji, wybór aktorki, która publicznie popierała tzw. Strajk Kobiet – ruch znany z postulatów legalizacji aborcji oraz krytyki Kościoła – stoi w sprzeczności z wartościami, jakie uosabia postać Maryi.

– „Nie możemy milczeć, gdy wizerunek Matki Boga ma być powierzony osobie, która otwarcie sprzeciwia się wartościom, jakie Maryja symbolizuje – czystości, pokorze i zawierzeniu Bogu”

– napisali autorzy oficjalnej petycji, której adresatem jest Mel Gibson.

Dokument wzywa reżysera do ponownego przemyślenia decyzji obsadowej i powierzenia tej roli aktorce, która „godnie odda duchowy wymiar postaci Najświętszej Maryi Panny”. Przedstawiciele Instytutu podkreślają, że Gibson to reżyser głęboko przywiązany do wartości chrześcijańskich, dlatego – jak twierdzą – ich apel może odnieść skutek. Jak informuje Ordo Iuris, apel został przetłumaczony na sześć języków i rozesłany także do mediów zagranicznych. O petycji dotyczącej filmu "Pasja 2" napisał m.in. portal Life Site News, docierający do milionów chrześcijan na całym świecie.

Instytut zachęca wszystkich wiernych – za pośrednictwem swojego biura w Nowym Jorku również przedstawicieli Polonii w USA - do podpisania petycji i rozpowszechniania jej wśród rodzin, znajomych i wspólnot parafialnych.

– „To nasz wspólny głos w obronie świętości i szacunku wobec Matki Bożej” – czytamy w apelu. - "Do sukcesu potrzebujemy także Państwa wsparcia. Przedstawiciele Polonii amerykańskiej wielokrotnie dowodzili już swojej skuteczności w obronie wartości" - tłumaczą twórcy petycji.