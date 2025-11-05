Ordo Juris pisze petycję do MEla Gibsona. Nie chcą SMutniak w roli MAryi

i

Autor: East News/ East News

Apel do Polonii

Burza wokół „Pasji 2”! Polka ma zagrać Maryję. Ordo Iuris apeluje do Mela Gibsona

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
Marta Kowalska
2025-11-05 19:40

Mel Gibson, twórca kultowego filmu „Pasja”, który poruszył miliony chrześcijan na całym świecie, pracuje nad jego kontynuacją – „Pasją 2: Zmartwychwstanie”. Produkcja budzi ogromne zainteresowanie, ale też – jak się okazuje – kontrowersje. Według doniesień medialnych, w roli Najświętszej Maryi Panny ma wystąpić polska aktorka Katarzyna Smutniak. I ta informacja skłoniła Ordo Iuris do wystosowania oficjalnej petycji do reżysera.

Najnowsze z działu
Pilotowała śmigłowce, poprowadzi New Jersey. Demokratka drugą kobietą gubernator w historii stanu

Głośne zwycięstwo

Pilotowała śmigłowce, poprowadzi New Jersey. Demokratka drugą kobietą gubernator w historii stanu
Sto lat budowania mostów. Fundacja Kościuszkowska uhonorowana przez Polskę

Polonijna instytycja wyróżniona

Sto lat budowania mostów. Fundacja Kościuszkowska uhonorowana przez Polskę
Trzy dni muzyki i pamięci. Polonijne Zaduszki Jazzowe zachwyciły w Chicago

To już 25. edycja

Trzy dni muzyki i pamięci. Polonijne Zaduszki Jazzowe zachwyciły w Chicago
Skaivi idzie po sukces. Polska artystka z Chicago na drodze do Grammy’s

Trzymamy kciuki!

Skaivi idzie po sukces. Polska artystka z Chicago na drodze do Grammy’s
Nie żyje słynna aktorka, jej filmy zna każdy. Jej córka i mąż to również wielkie gwiazdy

Wielka strata

Nie żyje słynna aktorka, jej filmy zna każdy. Jej córka i mąż to również wielkie gwiazdy
  • Trwają prace nad kontynuacją kultowej „Pasji” Mela Gibsona – „Pasją 2: Zmartwychwstanie”.
  • Polska aktorka Katarzyna Smutniak ma zagrać Maryję, co wywołało kontrowersje i sprzeciw Ordo Iuris.
  • Instytut apeluje do Gibsona o zmianę obsady, powołując się na publiczne poglądy aktorki niezgodne z wartościami Maryi.
  • Polonia wzywana jest do wsparcia petycji.

Wieść o tym, że polska aktorka Kasia Smutniak wcieli się w rolę Maryi w nowym filmie słynnego Mela Gibsona, zelektryzowała kinomanów. Jednak nie wszyscy są zadowoleni. Instytut Ordo Juris sprzeciwia się tej decyzji. Zdaniem przedstawicieli organizacji, wybór aktorki, która publicznie popierała tzw. Strajk Kobiet – ruch znany z postulatów legalizacji aborcji oraz krytyki Kościoła – stoi w sprzeczności z wartościami, jakie uosabia postać Maryi.

– „Nie możemy milczeć, gdy wizerunek Matki Boga ma być powierzony osobie, która otwarcie sprzeciwia się wartościom, jakie Maryja symbolizuje – czystości, pokorze i zawierzeniu Bogu”

– napisali autorzy oficjalnej petycji, której adresatem jest Mel Gibson.

Dokument wzywa reżysera do ponownego przemyślenia decyzji obsadowej i powierzenia tej roli aktorce, która „godnie odda duchowy wymiar postaci Najświętszej Maryi Panny”. Przedstawiciele Instytutu podkreślają, że Gibson to reżyser głęboko przywiązany do wartości chrześcijańskich, dlatego – jak twierdzą – ich apel może odnieść skutek. Jak informuje Ordo Iuris, apel został przetłumaczony na sześć języków i rozesłany także do mediów zagranicznych. O petycji dotyczącej filmu "Pasja 2" napisał m.in. portal Life Site News, docierający do milionów chrześcijan na całym świecie.

Przeczytaj także:
"Miś dla Michaela", czyli historia polsko-amerykańskiego braterstwa na otwarcie…

Instytut zachęca wszystkich wiernych – za pośrednictwem swojego biura w Nowym Jorku również przedstawicieli Polonii w USA - do podpisania petycji i rozpowszechniania jej wśród rodzin, znajomych i wspólnot parafialnych.

„To nasz wspólny głos w obronie świętości i szacunku wobec Matki Bożej” – czytamy w apelu. - "Do sukcesu potrzebujemy także Państwa wsparcia. Przedstawiciele Polonii amerykańskiej wielokrotnie dowodzili już swojej skuteczności w obronie wartości" - tłumaczą twórcy petycji.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę
Przestań marnować żywność w swoim domu. Zastosuj te proste triki i zaoszczędź gotówkę

Materiał sponsorowany

Pasty do zębów z probiotykami. Stomatolożka wyjaśnia, co myśli o ich działaniu
Pasty do zębów z probiotykami. Stomatolożka wyjaśnia, co myśli o ich działaniu

MEL GIBSON
PASJA
USA
POLONIA

Najnowsze

Menopauza to nie koniec młodości. Jak dbać o skórę w tym czasie?

Zdrowie i uroda

Menopauza to nie koniec młodości. Jak dbać o skórę w tym czasie?

Burza wokół „Pasji 2”! Polka ma zagrać Maryję. Ordo Iuris apeluje do Mela Gibsona

Apel do Polonii

Burza wokół „Pasji 2”! Polka ma zagrać Maryję. Ordo Iuris apeluje do Mela Gibsona

Barwy szczęścia, odcinek 3260: Do Żabci wróci jej ukochane dziecko! Nie liczyła na to, że jeszcze zobaczy Polę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3260: Do Żabci wróci jej ukochane dziecko! Nie liczyła na to, że jeszcze zobaczy Polę - ZDJĘCIA

20
Atrakcja nadmorskiego kurortu bezpowrotnie zniknie? Dla mnie to symbol, bez którego Świnoujście nie byłoby już takie samo

Niepokojący wpis

Atrakcja nadmorskiego kurortu bezpowrotnie zniknie? "Dla mnie to symbol, bez którego Świnoujście nie byłoby już takie samo"

Razem chce podatku katastralnego! Lewica ma swoją ustawę?

Mieszkania

Razem chce podatku katastralnego! Lewica ma swoją ustawę?

Wielki Bu wraca do Polski! Dawny znajomy Karola Nawrockiego ma trafić do Lublina

Nowe wiadomości

Wielki Bu wraca do Polski! Dawny znajomy Karola Nawrockiego ma trafić do Lublina