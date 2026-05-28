Badacze polskiej transformacji i znane nazwiska ruszają do Atlantic City. Wezmą pod lupę Polonię, ale i wielki kapitał

„International East Coast Conference. Emigracja a Transformacja 2026” to spotkanie byłych działaczy niepodległościowych, badaczy, dziennikarzy i pasjonatów historii, którzy chcą lepiej zrozumieć przełom w Europie z 1989 roku. Wśród gości z Polski w Atlantic City znajdą się m.in. prof. Andrzej Zybertowicz, Antoni Macierewicz, Jan Parys, Dariusz Wójcik, Dorota Kania, Piotr Nisztor i prof. Zbigniew Stawrowski. Nie zabraknie także badaczy i naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej IPN, takich jak dr Witold Bagieński, dr Tomasz Kozłowski, Sebastian Pilarski czy Marzena Kruk.

Naszym celem jest wspieranie oryginalnych badań historycznych i tworzenie miejsca do dyskusji dla naukowców z całego świata

– tłumaczą organizatorzy, z Markiem Ruszczyńskim, byłym działaczem Konfederacji Polski Niepodległej na czele.

Misją jest danie badaczom, dziennikarzom i zwykłym ludziom dostępu do wyjątkowych osób i wyjątkowej wiedzy

– dodają.

Służyć temu ma bogaty program wydarzenia. W ciągu trzech dni uczestnicy będą mogli wziąć udział w kilkudziesięciu wykładach i dyskusjach. Wśród nich znajdą się: „Czego nie rozumiemy na temat końca komunizmu w Europie?”, „Przemiany w Polsce a szansa na polską niepodległość”, „‘Okrągły stół’ – dlaczego nie wykorzystano szansy?”, „Polska transformacja, czyli od komunizmu do postkomunizmu”, „Polonia i emigracja solidarnościowa wobec przemian w Polsce i wyborów 1989 r.”, „Nurty prosolidarnościowe na Zachodzie – Conference of Solidarity Support Organizations, CSSO”, „Wywiad w dobie transformacji. Od Departamentu I MSW do Zarządu Wywiadu UOP”, „Lustracja na emigracji w USA – lustracja wśród Polonii. Co wiemy, a czego nie?”, „Tworzenie mediów III RP” oraz „Polityczne barwy kapitału. Dlaczego maja znaczenie?”.

Jak przekonują organizatorzy, konferencja ma łączyć ludzi. Promować nowe pytania i świeże spojrzenie na ostatnie lata zimnej wojny. Dlaczego system padł tak szybko? Jaką rolę odegrały strajki, Kościół, Gorbaczow, Reagan, a jaką zwykli ludzie? – to pytania, na które odpowiedzi szukać będą też uczestnicy wydarzenia.

Konferencja odbędzie się w godz. 9 am – 5 pm w dniach 3-5 czerwca w The Claridge Hotel (123 S. Indiana Ave, Atlantic City, NJ 08404). Wstęp jest wolny, ale konieczne jest wyrobienie specjalnego ID wydawanego przez organizatorów. Więcej informacji na temat wejściówek, kodeksu obowiązującego podczas wydarzenia oraz zakwaterowania pod numerem tel. 917-604-6900 oraz na stronie internetowej konferencja2026.com.