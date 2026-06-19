Kongres Polonii Amerykańskiej Oddział Metropolitalny Waszyngton opublikował oświadczenie, w którym wprost wzywa Kijów do wypełniania „zachodnich standardów”. W dokumencie z 9 czerwca skierowanym do ukraińsko-amerykańskich organizacji PAC WMD przypomina o skali pomocy udzielonej przez Polskę po 24 lutego 2022 roku.

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r. Polska ofiarnie wspiera Ukrainę w jej walce obronnej o ochronę niepodległości, wolności i integralności terytorialne. (…) Polska przekazała setki czołgów, dział artyleryjskich, amunicji i innego niezbędnego sprzętu wojskowego, co pozwoliło Ukrainie powstrzymać rosyjski marsz

– piszą między innymi autorzy.

PAC wskazuje też na pomoc humanitarną i fakt, że pomimo „bolesnych wspomnień ludobójstwa wołyńskiego z 1943 r.” Polacy przyjęli pod dach miliony uchodźców.

Ludzie w Polsce otworzyli swoje domy, by schronić nawet dwa miliony ukraińskich uchodźców (...) Polscy obywatele jeździli na granicę po nieznajomych, przyjmując pod swój dach około połowy wszystkich Ukraińców

– czytamy dalej w liście.

Waszyngtoński oddział KPA wyraził „głębokie rozczarowanie działaniami ukraińskich przywódców”, w tym szczególnie, „odmową pełnych ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa oraz gloryfikacją historycznych organizacji odpowiedzialnych za masowe zbrodnie”.

Polonijni aktywiści sformułowali dwa konkretne postulaty:

„1. Ukraina musi przestrzegać zachodnich standardów, natychmiast zakończyć blokadę i umożliwić ekshumacje wszystkich miejsc ludobójstwa pod międzynarodowym nadzorem oraz pozwolić na godny pochówek polskich ofiar ludobójstwa z 1943 r. 2. Ukraińskie władze muszą zaprzestać gloryfikowania historycznych organizacji i postaci odpowiedzialnych za ludobójstwo i Holokaust.”

Działacze przypomnieli też o skutkach, jakie przyniosła decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu elitarnej jednostki ukraińskiej armii, imieniem „Bohaterów UPA”.

„Ponadto coraz szersze relacje medialne dotyczące tej gloryfikacji (...) bezpośrednio zasilają propagandę Putina – który twierdzi, że Rosja wyzwala Ukrainę spod władzy nazistów – poważnie osłabiając tym samym międzynarodową pozycję Ukrainy i poparcie dla niej w Stanach Zjednoczonych”.

Polonia wyraziła też zdecydowaną opinię na temat ruchu prezydenta Zełenskiego.

Ukraińska Powstańcza Armia była odpowiedzialna nie tylko za ludobójstwo Polaków, ale także za mordowanie Ukraińców, którzy odmówili udziału w zbrodniach lub próbowali ostrzec Polaków przed planowanymi napadami - i co także jest stotne - UPA aktywnie współpracowała z nazistowskimi Niemcami podczas Holokaustu

- czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy zapewnili, że popierają decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o „ponownym rozpatrzeniu nadania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu”.

Pod oświadczeniem do 16 czerwca podpisały się cztery oddziały stanowe KPA/PAC: z Florydy, Michigan, Wschodniego Massachusetts i New Jersey.