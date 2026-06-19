Amerykańska Polonia z apelem do władz w Kijowie. „ Ukraina musi przestrzegać zachodnich standardów”

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-06-19 12:28

Podjęta ostatnio przez prezydenta Ukrainy decyzja o nadaniu elitarnej jednostce armii ukraińskiej imienia „Bohaterów UPA” przechyliła czarę goryczy wśród polonijnych aktywistów. Chociaż od pierwszych dni wojny wspierali jak mogli Ukrainę w walce o zachowanie niepodległości, nie zwracając uwagi na prowokacje, tym razem postanowili, że nie będą dłużej milczeć. Już cztery organizacje podpisały się pod ostrą odezwą do Kijowa!

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na tle dokumentu Kongresu Polonii Amerykańskiej, który apeluje do władz w Kijowie o przestrzeganie zachodnich standardów i zaprzestanie gloryfikacji historycznych organizacji odpowiedzialnych za masowe zbrodnie. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: AKPA

Kongres Polonii Amerykańskiej Oddział Metropolitalny Waszyngton opublikował oświadczenie, w którym wprost wzywa Kijów do wypełniania „zachodnich standardów”. W dokumencie z 9 czerwca skierowanym do ukraińsko-amerykańskich organizacji PAC WMD przypomina o skali pomocy udzielonej przez Polskę po 24 lutego 2022 roku.

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r. Polska ofiarnie wspiera Ukrainę w jej walce obronnej o ochronę niepodległości, wolności i integralności terytorialne. (…) Polska przekazała setki czołgów, dział artyleryjskich, amunicji i innego niezbędnego sprzętu wojskowego, co pozwoliło Ukrainie powstrzymać rosyjski marsz

– piszą między innymi autorzy.

PAC wskazuje też na pomoc humanitarną i fakt, że pomimo „bolesnych wspomnień ludobójstwa wołyńskiego z 1943 r.” Polacy przyjęli pod dach miliony uchodźców.

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Ludzie w Polsce otworzyli swoje domy, by schronić nawet dwa miliony ukraińskich uchodźców (...) Polscy obywatele jeździli na granicę po nieznajomych, przyjmując pod swój dach około połowy wszystkich Ukraińców

– czytamy dalej w liście.

Waszyngtoński oddział KPA wyraził „głębokie rozczarowanie działaniami ukraińskich przywódców”, w tym szczególnie, „odmową pełnych ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa oraz gloryfikacją historycznych organizacji odpowiedzialnych za masowe zbrodnie”.

Polonijni aktywiści sformułowali dwa konkretne postulaty:

„1. Ukraina musi przestrzegać zachodnich standardów, natychmiast zakończyć blokadę i umożliwić ekshumacje wszystkich miejsc ludobójstwa pod międzynarodowym nadzorem oraz pozwolić na godny pochówek polskich ofiar ludobójstwa z 1943 r.

2. Ukraińskie władze muszą zaprzestać gloryfikowania historycznych organizacji i postaci odpowiedzialnych za ludobójstwo i Holokaust.”

Działacze przypomnieli też o skutkach, jakie przyniosła decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu elitarnej jednostki ukraińskiej armii, imieniem „Bohaterów UPA”.

„Ponadto coraz szersze relacje medialne dotyczące tej gloryfikacji (...) bezpośrednio zasilają propagandę Putina – który twierdzi, że Rosja wyzwala Ukrainę spod władzy nazistów – poważnie osłabiając tym samym międzynarodową pozycję Ukrainy i poparcie dla niej w Stanach Zjednoczonych”.

Polonia wyraziła też zdecydowaną opinię na temat ruchu prezydenta Zełenskiego.

Ukraińska Powstańcza Armia była odpowiedzialna nie tylko za ludobójstwo Polaków, ale także za mordowanie Ukraińców, którzy odmówili udziału w zbrodniach lub próbowali ostrzec Polaków przed planowanymi napadami - i co także jest stotne - UPA aktywnie współpracowała z nazistowskimi Niemcami podczas Holokaustu

- czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy zapewnili, że popierają decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o „ponownym rozpatrzeniu nadania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu”.

Pod oświadczeniem do 16 czerwca podpisały się cztery oddziały stanowe KPA/PAC: z Florydy, Michigan, Wschodniego Massachusetts i New Jersey.

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