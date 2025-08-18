Ameryka i Polska żegnają Tadeusza Gromadę. Przez całe życie rozsławiał ojczyznę i góralszczyznę w USA

Tadeusz Gromada, znany jako Thaddeus Vladimir Gromada zmarł 10 sierpnia w wieku 96 lat,, o czym poinformował w mediach społecznościowych jego syn John Gromada, ale też liczne instytucje, w których w swoim długim życiu z ogromnym zaangażowaniem się udzielał.

Zasłużony polonijny działacz urodził się w rodzinie polskich imigrantów w Passaic w New Jersey i wychowywany był w umiłowaniu do tradycji podhalańskich, które potem przez całe swoje życie rozsławiał, zarówno w środowisku polonijnym, jak i amerykańskim. Był badaczem historii Europy Wschodniej, ukończył uniwersytety Seton Hall i Fordham. Przez 50 lat związany był z Polskim Instytutem Naukowym w Ameryce (Polish Institute of Arts & Sciences of America – PIASA), którego w latach 2008-2011 był prezesem. Aktywnie działał też jednak m.in. w Fundacji Kościuszkowskiej, Polsko-Amerykańskim Stowarzyszeniu Historycznym (PAHA) i Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). Był laureatem licznych wyróżnień oraz najważniejszych państwowych odznaczeń, m.in. Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

„Górale pamiętają i będą pamiętać ogromne zasługi śp Tadeusza Gromady"

Jak czytamy na stronie chicagowskiego Muzeum Polskiego w Ameryce, miał ogromny wkład w dokumentowanie i popularyzację dziejów Polonii amerykańskiej i na trwałe zapisał się w dorobku tej placówki. Przez lata wzbogacał zbiory MPA o cenne publikacje, prowadził też aktywnie działalność edukacyjną na rzecz muzeum. Członkowie MPA wspominają go jako „wspaniałego człowieka, pełnego łagodności, komentatora i przyjaciela oraz obserwatora ważnych spraw”.

Tadeusz Gromada od 1946 do 2019 roku współtworzył kwartalnik polski "Tatrzański Orzeł" i aktywnie działał w Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Stworzył na Wschodnim Wybrzeżu drugą po Chicago kolebkę amerykańskiej góralszczyzny.

- „Górale pamiętają i będą pamiętać ogromne zasługi śp Tadeusza Gromady w promowaniu i kultywowaniu tradycji Ojców naszych. Cześć Jego pamięci”

– napisał na Facebooku Jan Król prezes ZPPA przekazując kondolencje najbliższym i przyjaciołom zmarłego. - „Niech dobry Bóg nagrodzi jego ziemski trud i przyjmie go do Królestwa Niebieskiego” – dodał.

"Poświęcił życie promowaniu polskiej historii i kultury"

Zmarłego profesora żegnają liczne instytucje w USA, ale i w Polsce. - „Tadeusz Gromada poświęcił swoje życie promowaniu polskiej historii i kultury oraz dokumentowaniu i zabezpieczaniu świadectw dziejów Polonii amerykańskiej. Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny historyk, oddany badacz i serdeczny człowiek” – napisali w pożegnaniu przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Pierwsze pożegnanie zmarłego odbyło się w sobotę w kościele Matki Bożej Łaskawej w Greensboro w Północnej Karolinie. Drugie odbędzie w piątek 5 września o godz. 10 am w kościele św. Józefa w Passaic, New Jersey, gdzie zostanie pochowany. - „Spocznie tam wraz z moimi dziadkami, Janem W. Gromadą i Anielą Pudzisz Gromadą” – przekazał w mediach społecznościowych syn zmarłego John Gromada, przypominając, że zmarły „przede wszystkim był oddanym mężem, ojcem, synem, bratem i dziadkiem; rodzina była dla niego wszystkim” - „Będzie nam wszystkim bardzo brakowało" – dodał John Gromada.