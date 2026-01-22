Alarm pogodowy w USA. 200 milionów ludzi w obliczu ekstremalnych śnieżyc!

Pogodowy koszmar, według ekspertów Narodowej Służby Meteorologicznej i foxweather.com, może objąć nawet ponad 35 stanów i częściowo dotknąć także południa, środkowego zachodu i wschodniego wybrzeża. Mieszkańcy tych rejonów spodziewać mogą się intensywnych opadów śniegu, oblodzenia powodującego niebezpieczeństwo na drogach i liniach energetycznych, drastycznego spadku temperatur i możliwych przerw w dostawach prądu, ale też zakłóceń podróży, w tym odwoływania lotów i trudnych warunków na autostradach.

Skąd to białe szaleństwo? Za tak gwałtowny atak zimy ma odpowiadać nietypowe rozciągnięcie się wiru polarnego i napływ wilgotnego powietrza łączącego się z arktycznym chłodem. To połączenie przyniosło idealne warunki do rozwoju burzy o zasięgu rzadko obserwowanym w statystykach pogodowych.

Lokalne władze już szykują się na pogodowy koszmar w ten weekend. Gubernator Karoliny Północnej Josh Stein wydał już zarządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. W rejonie Tri-State - Nowy Jork, New Jersey i Connecticut - prognozy wskazują na intensywne opady śniegu i bardzo niskie temperatury. Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała już ostrzeżenia o burzy zimowej z możliwymi opadami powyżej 30 cm śniegu i bardzo trudnymi warunkami drogowymi.

Snow, ice and cold are all going to be hazards across the East as we move through the weekend and early next week. Stay in touch with the latest forecast for your local area at https://t.co/gAmI3itvlP pic.twitter.com/OIJKIDNDBv— NWS Eastern Region (@NWSEastern) January 21, 2026

„W nocy z soboty na niedzielę oraz w poniedziałek spodziewana jest silna burza śnieżna. Opady śniegu mogą rozpocząć się późnym wieczorem w sobotę, a najsilniejsze opady spodziewane są w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek. Możliwe są znaczne utrudnienia w transporcie i życiu codziennym”

– informuje na portalu X nowojorski oddział NWS.

W niektórych lokalizacjach możliwe są również opady gradu albo marznącego deszczu, co dodatkowo pogorszy sytuację. Służby apelują o wcześniejsze przygotowanie zapasów, zabezpieczenie domów i unikanie podróży, jeśli to możliwe. Synoptycy podkreślają, że burza ta może być wyjątkowa ze względu na swój zasięg i siłę – potencjalnie największa od wielu lat dla północno-wschodnich stanów.

Chicago ostrzega mieszkańców przed arktyczną aurą od kilkunastu godzin. Tu problemem nie będzie tylko śnieg, ale przede wszystkim ekstremalny mróz. NWS ostrzega, że temperatury mogą sięgać poniżej –30C i –40C, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia przy dłuższej ekspozycji na zewnątrz. W odpowiedzi na to wiele szkół ogłosiło zamknięcie drzwi lub przejście na nauczanie zdalne, aby chronić uczniów i pracowników przed siarczystym mrozem. Zarówno w Chicago, jak i na jego przedmieściach spodziewać można się utrudnień na drogach i opóźnień w komunikacji.