Rozmowy z liderami i inspirujące historie. Polonijna młodzież debatowała o przyszłości w Chicago

2025-10-30

Kampus DePaul University w Chicago po raz kolejny stał się centrum inspiracji i kumulacji polonijnej energii. Konferencja „NEXT – Talks for the Future Generation” ponownie zgromadziła młodych Polaków, ich rodziców, nauczycieli, liderów i mentorów, by wspólnie mogli pomówić o przyszłości – tej, którą budują dziś, z myślą o lepszym jutrze.

Organizatorzy wydarzenia w Chicago – Polish American Youth Council oraz chicagowski „Dziennik Związkowy” – stworzyli przestrzeń, w młodzież mogła się przekonać, że jej głos ma znaczenie. Hasło tegorocznej konferencji „Czas na młode pokolenie liderów” wybrzmiało w każdym wystąpieniu, warsztacie i rozmowie kuluarowej.

Tegoroczną konferencję uświetnili obecnością inspirujący goście. Gwiazdą byłą Kaeyra, czyli Karolina Baran, wokalistka, multiinstrumentalistka i autorka tekstów. Jej historia – od „America’s Got Talent” i „American Idol” po występ na Lollapaloozie – to opowieść o determinacji i talencie, okraszonych dumą z polskich korzeni. Jej wystąpienie było pełne emocji, a muzyczne akcenty porwały publiczność. Karolina, która jest absolwentką Akademii Języka i Kultury Polskiej w Bartlett, IL, udowodniła, że młodzi Polacy mogą podbijać świat, nie tracąc tożsamości.

Jakub B. Bączek, mówca numer 1 w Polsce, poprowadził sesję inaugurującą warsztaty. Jego energia, wiedza i doświadczenie w pracy z olimpijczykami, sportowcami i liderami biznesu wprowadziły uczestników w tajniki walki o mentalne przygotowanie i psychologii sukcesu.

Mówcy, pokazali młodym uczestnikom konferencji, że warto marzyć i działać. Paul Juda, medalista olimpijski i mistrz NCAA, opowiedział między innymi o swojej drodze z Buffalo Grove do światowych aren sportowych.

Moje polskie korzenie są dla mnie wszystkim. Moi rodzice przylecieli do USA, by zapewnić naszej rodzinie lepsze życie. Pojechałem do Polski, kiedy miałem 18 lat i zobaczyłem, co tam zostawili. Nauczyli mnie pracować ciężko i osiągać cele. W życiu trzeba mieć kilka ścieżek, by mieć wybór

– powiedział Juda.

Justyna Regan, prawniczka z międzynarodowym doświadczeniem, mówiła o budowaniu mostów między Europą a USA, dając w swoim wystąpienie pełno praktycznych wskazówek młodym profesjonalistom. Piotr Klich, przedsiębiorca z Dębicy, który stworzył jedno z największych polonijnych przedsiębiorstw transportowych w USA, mówił o wytrwałości, pokonywaniu barier i sile wspólnoty. Jego historia to inspiracja dla każdego, kto zaczyna od zera.

Karol Stefanowicz - Turysta z Podlasia lub Kolorek07 - pokazał, jak można promować lokalną kulturę i wartości poprzez media, muzykę i autentyczne opowieści, a dr Daniel Woźniczka, lekarz, wykładowca i ekspert zdrowia publicznego, mówił o roli młodych medyków w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej. Jego przesłanie „Milenialsi w medycynie” wybrzmiało szczególnie mocno w kontekście postpandemicznego świata. Uczniowie Polskiej Szkoły im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills swoim udziałem, pokazali, że edukacja polonijna to nie tylko nauka języka, ale także wychowanie liderów.

Konferencja została dofinansowana w ramach programu opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą „Senat-Polonia 2025”. Następna już za rok.

