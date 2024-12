Polski kandydat do Oscara – „Słonecznik" - pokazany w Nowym Jorku

Samochód to nie choinka! Policja grozi mandatami za takie przystrajanie aut

Pokaz „Słonecznika” odbył się na Manhattanie 5 grudnia. Reżyser filmu, Mateusz Balcerek, podkreślił, że „Słonecznik” znalazł się w gronie około 150 krótkometrażowych produkcji rywalizujących o prestiżową nagrodę. W swoim przemówieniu opowiedział o inspiracjach, jakie towarzyszyły powstaniu filmu. Historia opowiada o doświadczeniach jego babci Danuty Góreckiej w czasie wojny oraz o tym, jak symbol słonecznika pomógł tłumaczyć dzieciom trudną rzeczywistość. – Ten film jest symbolem tego, co dzieje się teraz z dziećmi zagrożonymi przez polityczne konflikty na całym świecie – wyjaśnił Balcerek.

Reżyser zwrócił uwagę na różnice w odbiorze filmu w Polsce i za granicą. Podkreślił, że w Stanach Zjednoczonych widzowie docenili oryginalne podejście do wojennej narracji, ukazanej z dziecięcej perspektywy, oraz wykorzystanie elementów historycznych, takich jak muzyka z lat 40.

Reprezentujący Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku konsul Wiktor Cichecki, obecny na pokazie, nie krył zadowolenia, że projekcja filmu odbyła się w polskiej placówce. - To ważny film z wielu powodów, szczególnie dlatego, że opowiada o kluczowym dla Polski okresie końca II wojny światowej, który nie jest dobrze znany za granicą, a przy tym niesie ze sobą uniwersalny przekaz o niewinności dzieci w obliczu wojny. Do tego, dzięki doskonałym ujęciom, scenografii oraz dźwiękom przybliża widzom kulturę wiejską dawnych Kresów, która dla Amerykanów okazuje się być czarująca, a nawet nostalgiczna – stwierdził. Dodał też, że trwający 15 minut film, mimo tragicznej historii, z sukcesem wzbudza zainteresowanie Polską oraz jej dziejami. – Wielu Amerykanów, z którymi rozmawiałem, czuło po seansie potrzebę dalszej lektury i lepszego zrozumienia kontekstu opowiedzianej historii. Gratuluję twórcom tego filmu oraz organizatorom wydarzenia i jestem przekonany, że zobaczymy „Słonecznika" na shortliście do tegorocznych Oscarów – powiedział konsul Cichecki.

Organizatorem wydarzenia było New York Artists and Filmmakers. Wieczór uświetnił występ jazzmanów Krzysztofa Medyny, Andrzeja Winnickiego i Jeffa Dingle, którzy wykonali kompozycje inspirowane muzyką filmową.