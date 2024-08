Podróż przez 100 lat polskiego żeglarstwa w chicagowskim muzeum

Ceremonia rozpoczęła się uroczystym wciągnięciem polskiej flagi, przy dźwiękach dzwonu, po którym rozbrzmiały hymny Polski i USA. Następnie goście pomodlili się z kapelanem Muzeum Andrzejem Totzke. Po modlitwie rozpoczęły się przemówienia i wspomnienia, którymi podzielili się Małgorzata Kot, dyrektor zarządzająca MPA, Richard Owsiany, prezes MPA, konsul RP w Chicago Agata Grochowska, James Robaczewski, prezes ZPRKA, kapitan Zbigniew Jarząbek, komandor Joseph Conrad Yacht Club oraz Marzena Oberski, wicekomandor Międzynarodowej Federacji Polonijnych Klubów Żeglarskich i założycielka Polish Yacht Club Chicago. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Bartłomiej Garba i Radosław Paternoga z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, który odczytał list od dyrekcji tej placówki.

Następnie Bogdan Ogórek, członek Zarządu Muzeum Polskiego w Ameryce i zapalony żeglarz, wręczył nagrody osobom, które wniosły ogromny wkład w rozwój żeglarstwa. W imieniu żeglarzy głos zabrał Tomasz Kokociński, skipper jachtu Koko Loko 2, który podkreślił znaczenie pasji i zaangażowania w tę wyjątkową dyscyplinę.

Podczas uroczystości, poświęconej jakby nie było wystawie z okazji dostojnego jubileuszu, nie mogło zabraknąć tortu, ale też śpiewania szant. Przed gośćmi wystąpił polski zespół Młynn, pierwszy polsko-amerykański zespół szantowy w USA. Jedną z szant, autorstwa nieżyjącego Jerzego Porębskiego, zaśpiewała jego żona, Helena Porębska.

- „Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia. Zapraszamy do wspólnego świętowania tej niezwykłej podróży przez 100 lat polskiego żeglarstwa. Będzie to okazja, aby zanurzyć się w fascynującej historii, pełnej przygód i pasji, która ukształtowała polskie dziedzictwo morskie!” - zachęcają przedstawiciele MPA na stronie internetowej tej placówki.

Organizacja wystawy została dofinansowana z budżetu państwa polskiego, z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.