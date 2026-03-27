„Pasja i Zmartwychwstanie” na Greenpoincie. Misterium otworzy serca przed Wielkanocą

Marta J. Rawicz
2026-03-27 19:43

Dla jednych może to być przeżycie kulturalne, dla innych duchowe przygotowanie do nadchodzącej Wielkanocy. W najbliższą niedzielę 29 marca na nowojorskim Greenpoincie zobaczyć będzie można przedstawienie „Pasja i Zmartwychwstanie”, które połączy teatr, muzykę, sztukę i modlitwę. Tym razem odbędzie się w wyjątkowej intencji.

Przed rodakami z Nowego Jorku okazja do spotkania z tajemnicą Męki Pańskiej, opowiedzianego językiem emocji, obrazu i dźwięku. THEOS Theatre and Opera Society zaprasza Polonię, ale nie tylko, na poetycko-wokalne misterium „Pasja i Zmartwychwstanie”, które odbędzie się 29 marca o godz. 1.45 pm w Kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie.

Artyści sięgają po elementy teatru greckiego, polską poezję wielkopostną i wielkanocną, a także klasyczne utwory Giovanniego Battisty Pergolesiego i Franza Schuberta w języku łacińskim. Spektakl rozpoczyna się modlitwą Jezusa w Ogrójcu i prowadzi widzów przez kolejne etapy męki, aż po triumf zmartwychwstania. Publiczność usłyszy także wiersze Romana Brandstaettera, Ernesta Brylla i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, przeplatane pieśniami pasyjnymi z różnych epok. Całości dopełnia multimedialna prezentacja dzieł mistrzów malarstwa, m.in. Caravaggia i Rubensa, których obrazy - wyświetlane w dużej skali - stają się niemal żywą częścią narracji.

W misterium wystąpią doskonale znani Polonii polscy artyści: sopranistka Kasia Drucker, która poniesie emocje teatru greckiego, aktorka Anna Kucay, która urzeknie interpretacjami poezji oraz akompaniujący im D. Alan Jaymes, który spaja muzycznie całą opowieść. Tadeusz Nowak jest autorem oprawy multimedialnej. Artyści stworzą przestrzeń, w której widzowie stają się nie tylko odbiorcami, ale uczestnikami wydarzeń - tłumem, który towarzyszy Jezusowi w ostatnich chwilach Jego ziemskiej drogi.

Wystawiliśmy to misterium już ponad 30 razy w parafiach w Nowym Jorku, New Jersey i w Amerykańskiej Częstochowie. To nie jest zwykłe przedstawienie, ale wspólna modlitwa z parafianami do Matki Bolesnej i Jezusa. W tym roku modlimy się w intencji pokoju na świecie

– mówi Kasia Drucker w rozmowie z „Super Expressem”. Artystka podkreśla też, że łacina nie powinna nikogo odstraszać, bo muzyka, obraz i emocje tworzą uniwersalny język.

Wystarczy tylko otworzyć serce

- dodaje.

