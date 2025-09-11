Najdroższa modelka świata rzuca showbiznes! Nie zgadniesz, co będzie robić

Spotkali się z Kochanowskim w polskiej szkole i na militarnym pikniku

Kendall Jenner żegna się z modelingiem. „Chcę żyć prosto i projektować domy”

Kendall Jenner od paru lat jest najdroższą modelką świata. Członkini rodu Kardashianów zarabia około 40 milionów dolarów rocznie i raz po raz pojawia się w nowych kampaniach reklamowych. Któż porzuciłby takie kokosy i taką karierę?! Jak się okazuje, Kendall właśnie to chce zrobić! Najdroższa modelka świata już nie chce się rozbierać i marzy jej się ucieczka od showbiznesu do zupełnie innej branży. W rozmowie z magazynem Vogue Jenner ujawniła, że coraz mocniej odczuwa potrzebę zmiany. „Przysięgam, że rzucę wszystko i zajmę się projektowaniem domów. Nie żartuję” – powiedziała w wywiadzie udzielonym razem z Gigi Hadid.

ZOBACZ TEŻ: Żałuje, że powiększyła piersi! Szokujące wyznanie Kylie Jenner

"Uwielbiam proste dni – strój kąpielowy albo dres, zero makijażu, wolność i spokój"

Modelka podkreśliła, że choć ceni swoje pełne blichtru życie w Los Angeles, największą radość sprawia jej spokojna codzienność z dala od blasku reflektorów. "Uwielbiam proste dni – strój kąpielowy albo dres, zero makijażu, wolność i spokój" – dodała stęskniona za anonimowością członkini rodu Kardashianów. Przyznała, że w wolnym czasie lubi zupełnie anonimowo brać udział w zawodach jeździeckich. Startuje pod innym nazwiskiem, dzięki czemu może cieszyć się rywalizacją „jak zwykła osoba”. – „Kocham poczucie normalności” – wyznała. Wspominała również szkolne lata – mimo sławy rodziny starała się chodzić do zwykłej szkoły tak długo, jak to możliwe, a ostatnie klasy kończyła w systemie domowym. – „Nie zawsze było łatwo, ale czuję wdzięczność, bo mogło być o wiele gorzej” – mówiła najdroższa modelka świata.

Sonda Kendall Jenner czy Kylie Jenner - która jest seksowniejsza? Kendall Kylie żadna mi się nie podoba

the best view pic.twitter.com/Jd0Yfpb8uv— kendall jenner archive (@archivekend) September 9, 2025

Quiz. Gwiazdy telewizji z czasów PRL. Rozpoznasz te postacie? Pytanie 1 z 12 Kogo widzimy na zdjęciu? Edytę Wojtczak Krystynę Czubównę Krystynę Loskę Następne pytanie