Korytarz Polskiego Dziedzictwa w Chicago już gotowy! Zawisła ostatnia tablica

Przez to hrabstwo Ameryka może czekać dwa tygodnie na wynik wyborów

Już dziesięć tablic w całym mieście obwieszcza, że Milwaukee Avenue od West Town do Niles to Polish Heritage Corridor.

We wtorek 29 października, w obecności m.in. Kevina Barszcza, dyrektora Biura Burmistrza ds. Weteranów i radnej Ruth Cruz, zainstalowano ostatnią z nich. Na uroczystości obecny był także Komisarz Metropolitan Water Reclamation District Daniel Pogorzelski (44 l.), historyk i pomysłodawca uznania Milwaukee Ave za polski korytarz oraz kongresmenka Delia Ramirez (41 l.), która jeszcze jako stanowa posłanka przekonała w 2022 roku stanowe władze do przyjęcia ustawy, ustanawiającej Milwaukee Ave od Sangamon do Greenwood w Niles pierwszym Korytarzem Dziedzictwa Polskiego w stanie Illinois.

Podczas uroczystości kongresmenka Ramirez powiedziała, że wszyscy w Chicago świętują miesiąc dziedzictwa polskiego, nie tylko ci, którzy mają korzenie z kraju białego orła. Pozostali goście uroczystości podkreślali znaczenie polskiego korytarza w Chicago. - Z punktu widzenia Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej, uznanie przez legislaturę Stanu Illinois Milwaukee Avenue jako Korytarz Polskiego Dziedzictwa ma podwójne znaczenie. Po pierwsze będzie to pomocne w podkreśleniu i utrzymaniu polskiego charakteru i historii tej arterii – powiedział nam Don Pasek, prezes Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej (PACC). Przypomniał, że w kilku dzielnicach wzdłuż tego korytarza imigranci z Polski często rozpoczynali swój pobyt i życie w USA. Tu też lokowali swoje biznesy, organizacje i kościoły. - Obecnie Milwaukee Avenyue nadal jest główną arterią dla Polonii chicagowskiej, choć Polonia rozprzestrzeniła się i przeniosła na przedmieścia Chicago – dodał.

Korytarz ma aż 25 km długości i według Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej, może przyczynić się do rozwoju Polonii i turystyki.

- Podkreślenie polskości Milwaukee Ave pomoże w tym, by nowe polskie i polonijne biznesy lokowały tu swoje siedziby w przyszłości – stwierdził. - Mamy nadzieję, że coraz więcej turystów spoza Illinois, w tym szczególnie z Polski, zechce w przyszłości przejść się po Milwaukee Ave, a co za tym idzie odwiedzić zlokalizowane tu polonijne biznesy, restauracje, sklepy, organizacje i polskie muzeum. Cieszymy się, że i blisko skrzyżowania z Milwaukee Ave znajduje się aktualnie siedziba Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej – dodał.

Utworzenie polskiego korytarza na Milwaukee Avenue to inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (PACC), opracowana i wdrożona w ramach chicagowskiego programu BACP-NBDC, którego jego celem jest przyczynienie się do ożywienia działalności komercyjnej i ekonomicznej wzdłuż ulicy Milwaukee Avenue. Projekt przyczynić ma się też do rozwoju współpracy biznesowej z agencjami partnerskimi różnych społeczności narodowych wzdłuż Milwaukee Avenue. Ma pomóc w przyciągnięciu nowych biznesów, wesprzeć ich działalność i promować specjalne wydarzenia czy programy.