Karol Nawrocki powiedział to po mszy przed urodzinami Trumpa. To usłyszeli nieliczni!

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-06-15 18:20

Karol Nawrocki przebywa z wizytą w USA. Przybył do Waszyngtonu na zaproszenie Donalda Trumpa, jako jeden z gości hucznej gali organizowanej w dniu urodzin amerykańskiego prezydenta. W planach są jednak również spotkania z Polonią. Podczas pierwszego z nich, w Maryland, padły wyjątkowe słowa. Usłyszeli je nieliczni!

Prezydent RP miał kolejną okazję do zacieśniania dobrych relacji z Donaldem Trumpem. Jako jeden ze światowych przywódców został wyróżniony zaproszeniem na galę UFC Freedom 250, która odbyła się w niedzielę 7 czerwca na trawniku przed Białym Domem. Sportowe widowisko było elementem oficjalnych obchodów 250. urodzin Ameryki, czyli America250 Celebration, ale też jubileuszowym show amerykańskiego prezydenta, który tego dnia świętował 80. urodziny. Karol Nawrocki miał okazję osobiście złożyć mu życzenia i wymienić kilka zdań na początku gali, co uchwyciły kamery.

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Media towarzyszyły prezydentowi również podczas wcześniejszej wizyty w Silver Spring w stanie Maryland, gdzie Karol Nawrocki wziął udział w mszy świętej z Polonią. Kamera „Super Expressu” jako jedyna uchwyciła za to krótkie spotkanie ze społecznością parafialną i polonijną delegacją po nabożeństwie w parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbe. Padły podczas niego wyjątkowe słowa!

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Karol Nawrocki dziękował Polonii za „wielkie serce, przywiązanie do pana Boga, do ojczyzny, do Polski, naszego języka, naszej kultury”. – Jesteście państwo najlepszymi ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział, ale zdradził coś jeszcze!

Powiem, że też te rozmowy z prezydentem Trumpem, nasza relacja i dowożenie ważnych spraw dla Polski odbywa się także dzięki temu, że jesteście Państwo tak aktywni i dbacie o Rzeczpospolitą Polską. Więc nie ustawajcie

– poprosił, wywołując uśmiechy na twarzach obecnych w sali parafialnej. Te przerodziły się nawet w radosny śmiech, gdy prezydent podziękował księdzu za „piękne kazanie”.

Karol Nawrocki na kameralnym spotkaniu z Polonią po mszy w Silver Spring w stanie Maryland, 14.06.2026

Buzia się uśmiechała z radości, że Jezus nas w miłości i miłosierdziu prowadzi przez życie. I to daje też nam wszystkim z całą pewnością takie przekonanie, że nic Polski i Polaków na całym świecie nie złamie

– padło z ust Karola Nawrockiego, a zaraz potem odezwa: – Niech żyje Polska i niech żyje przyjaźń polsko-amerykańska!

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ZOBACZ ZDJĘCIA Z MSZY Z UDZIAŁEM KAROLA NAWROCKIEGO W SILVER SPRING, MD

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w mszy w polskim kościele w Silver Spring w stanie Maryland
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KAROL NAWROCKI
DONALD TRUMP
USA
POLONIA

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