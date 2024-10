Floryda przetrwała huragan Milton. Teraz mieszkańcom zagrażają głodne aligatory

Huragan Milton, który w środowy wieczór (9 października) uderzył w okolice Sarasoty na Florydzie, przyniósł potężny wiatr, ulewy i sztormowe fale. Choć w chwili zejścia na ląd żywioł osłabł do huraganu kategorii 1., zniszczonych zostały tysiące domów, tysiące kolejnych są zalane. Podobnie jak drogi, z których wiele w czwartek 10 października rano wciąż znajdowało się pod wodą. W wielu miejscach zalegają powalone drzewa, porwane przez wiatr samochody, fragmenty zabudowań i słupy energetyczne. Przyczyniło się do tego także około 35 tornad, które według Narodowej Służby Meteorologicznej (NWS) poprzedziły uderzenie żywiołu.

Władze Florydy nie mają jeszcze informacji o liczbie ofiar. Wiadomo już jednak, że śmierć poniosły co najmniej cztery osoby, zabite przez tornado w hrabstwie St. Lucie. Dwie osoby, których zgon mógł mieć związek z uderzeniem huraganu, znaleziono w St. Petersburg. Służby wciąż przeszukują dotknięte rejony i zbierają informację. W czwartek rozpoczęły też szacowanie strat i wstępne porządki po żywiole, który nawiedził stan w niespełna dwa tygodnie po uderzeniu huraganu Helene. Wciąż jednak apelują do mieszkańców o pozostanie w domach czy schronach i unikanie dróg.

- Proszę nie spieszcie się jeszcze do domów, bo my wciąż próbujemy ocenić co się dzieje. Nadal mamy powalone linie energetyczne i drzewa na drogach – wzywał mieszkańców hrabstwa Sarasota, szef lokalnej policji Rex Troche. Służby kilku innych hrabstw, m.in. Hillsborough ostrzegały mieszkańców przed zapadliskami, które wytworzyły się na podmytych drogach. W hrabstwie Pasco do służb wpłynęło ponad 140 sygnałów o zatarasowanych lub nieprzejezdnych trasach. Do apeli przyłączył się prezydent Joe Biden (82 l.). - „Pomoc jest w drodze, ale zanim dotrze, pozostańcie w schronieniach dopóki lokalne służby nie stwierdzą, że jest bezpiecznie”- napisał w serwisie X.

To everyone impacted by Hurricane Milton: I urge you stay inside and off the roads.Downed power lines, debris, and road washouts are creating dangerous conditions.Help is on the way, but until it arrives, shelter in place until your local officials say it’s safe to go out.— President Biden (@POTUS) October 10, 2024

Przewody pod napięciem, naruszone konstrukcje czy nieznanej głębokości zalewiska to niejedyny problem. Kolejnym zmartwieniem są czające się w powodziowych wodach aligatory, których na Florydzie nie brak. Przed głodnymi gadami ostrzega Christopher Gillette, który prowadzi sanktuarium dla zwierząt w północnej Florydzie. - Upewnij się, że trzymasz się z dala od wód powodziowych najlepiej jak potrafisz – zaapelował w nagraniu zamieszczonym w swoich mediach społecznościowych. - Oczywiście są sytuacje awaryjne, ludzie będą robić to, co muszą, ale jeśli możesz spróbować, trzymaj się z daleka – dodał.

Przyrodnik przypomniał, że podczas burzy aligatory chowają się i wstrzymują oddech na sześć godzin, ale potem, gdy będą mogły ruszyć na łowy, zalane tereny będą dla nich „jak otwarta autostrada”. Zaapelował jednak nie tylko o ostrożność i rozsądek, ale też o współczucie dla dzikich zwierząt. - Wiele z nich zostanie przesiedlonych przez burzę, którą próbują przetrwać tak samo jak ty – przypomniał.