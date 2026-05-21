Europejska sztuka mówi o wolności. Historyczna wystawa otwarta w Nowym Jorku

Wystawa „Modeern freedom”, której otwarcie odbyło się 19 maja, to monumentalny projekt poświęcony pamięci, traumie, przemocy, ale także współczesnemu rozumieniu wolności. Kuratorzy: Piotr Franaszek, Tomáš Koudela i Wojtek Radtke, zaprosili do współpracy artystów z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Gruzji, Mołdawii, Niemiec i innych krajów regionu. Na wystawie znalazły się obrazy, instalacje, filmy, rzeźby i projekty multimedialne takich twórców, jak Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra, Joanna Rajkowska, Zbigniew Libera czy Zhanna Kadyrova.

Wojtek Radtke podkreślał podczas otwarcia, że to historyczny moment.

Pierwsza w historii sztuki wystawa z tej części Europy z tak dużą grupą artystów. Nikt wcześniej nie słyszał o tak dużej wystawie sztuki współczesnej w Nowym Jorku poświęconej Europie Środkowej

– powiedział.

Ekspozycja została podzielona na trzy główne osie tematyczne: pamięć, wstrząs i wolność. Kuratorzy pokazują Europę Środkową nie jako margines świata sztuki, ale miejsce, z którego można dziś bardzo wyraźnie mówić o współczesnych zagrożeniach: wojnie, manipulacji informacją, odradzających się systemach autorytarnych i kryzysie wolności.

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja filmu artystycznego „Przypadek Josephiny H.” autorstwa Izabelli Gustowskiej, będącego efektem poszukiwań wzoru niezależnej współczesnej kobiety na ulicach Nowego Jorku. Artystka zwracała uwagę na różnorodność ekspozycji.

To bardzo ważna wystawa. Skonfigurowana w niezwykle interesujący sposób. Bardzo ciekawie wybrane zostały także prace z Polski, między innymi Katarzyny Kozyry

– mówiła Izabella Gustowska.

Kurator i dyrektor Pilecki Institute USA Piotr Franaszek nie ukrywał wzruszenia podczas wernisażu.

To ogromne spełnienie. Wspaniałe grono artystów z Europy Środkowej. Ta przestrzeń naprawdę się sprawdziła, a wszyscy są pod ogromnym wrażeniem wystawy

– podkreślał.

Nowa siedziba Instytutu Pileckiego na Dolnym Manhattanie w kolejnych miesiącach będzie miejscem ważnej międzynarodowej rozmowy o historii, pamięci i współczesności. Organizatorzy zapowiadają także bogaty program wydarzeń towarzyszących: debat, wykładów, spotkań i performansów.

Wystawę „Modeern freedom” można oglądać do 31 sierpnia. Do 15 czerwca od poniedziałku do piątku w godzinach 12 pm – 6 pm, a po 15 czerwca również w soboty w Pilecki Institute USA przy 92 Greenwich Street w Lower Manhattan.