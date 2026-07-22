Donald Trump żegnał poległych żołnierzy. Padły poruszające słowa do ich rodzin

W środę, 22 lipca Donald Trump uczestniczył w ceremonii w bazie sił powietrznych Dover w stanie Delaware, gdzie sprowadzono ciała czterech amerykańskich żołnierzy poległych podczas działań na Bliskim Wschodzie. Jak przekazuje Polska Agencja Prasowa (PAP), prezydent USA nie ukrywał emocji.

Oddamy im cześć. To jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia dla mnie, to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie muszę zrobić jako prezydent. Ale trzeba to zrobić – powiedział Trump przed odlotem na uroczystość.

Hołd poległym oddali również sekretarz obrony Pete Hegseth oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine.

Podczas wizyty w Dover amerykański prezydent spotkał się także z rodzinami poległych wojskowych.

Wszystko, co mogę powiedzieć, to: kochamy was. Kochamy wasze dzieci – powiedział Trump dziennikarzom, pytany o rozmowy z bliskimi żołnierzy.

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Jak dodał, w takich chwilach nie ma miejsca na politykę.

Tu nie ma żadnych kalkulacji ani żadnych gier, to jest ich dziecko, a jedyne, co można zrobić, to okazać im współczucie i wsparcie – podkreślił.

Jak przypomina PAP, troje amerykańskich żołnierzy zginęło w piątek po uderzeniu irańskiego pocisku w koszary w bazie lotniczej w Jordanii. Ofiarami byli 25-letni Tyler James Feehan, 28-letnia Angel S. Rampersad oraz 19-letnia Isabella Gonzales. Wszyscy służyli w brygadach obrony powietrznej armii USA.

Czwarty żołnierz, 30-letni Michael Emmanuel Swinton, zginął dzień później w Iraku podczas kontrolowanej detonacji niewybuchu pochodzącego z zestrzelonego irańskiego drona kamikadze.

Według informacji przytoczonych przez PAP, od rozpoczęcia działań wojennych przeciwko Iranowi 28 lutego zginęło już 18 amerykańskich żołnierzy, a liczba rannych przekroczyła 500.

Na początku tygodnia Donald Trump zapowiedział, że każda śmierć amerykańskiego żołnierza z rąk Iranu spotka się z zdecydowaną odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Prezydent oświadczył, że Teheran za takie działania „poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje”.