Co, gdzie, kiedy w Nowym Jorku

SPOTKANIA Z DR HAB. DANUTĄ PIĄTKOWSKĄ

poniedziałek i wtorek, 16 i 17 listopada oraz poniedziałek, 30 listopada

Przytulisko Literackie zaprasza na spotkania z dr hab. Danutą Piątkowską, autorką książki „Niechciana wojna. Wyprawa Polar Bears do Archangielska 1918–1919”. Rozmowy o książce odbędą się w trzech terminach: 16 listopada o godz. 6.30 pm w MM Art Studio (111 Lester St, Wallington, NJ 07057), 17 listopada o godz. 6.30 pm w Polskim Instytucie Naukowym (PIASA, 208 E 30th St, New York, NY 10016) oraz 30 listopada o godz. 6 pm w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce na Manhattanie (119 East 15th Street, Nowy Jork).