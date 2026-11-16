Co, gdzie, kiedy w Nowym Jorku

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-11-16 17:25

Podpowiadamy, z jakich atrakcji skorzystać można w najbliższych dniach w Nowym Jorku, New Jersey czy Pensylwanii. Sprawdź, co przygotowały dla Polonii placówki kulturalne, polonijne organizacje, ale nie tylko.

Nowy Jork
Autor: zdjęcia ilustracyjne/ Shutterstock

SPOTKANIA Z DR HAB. DANUTĄ PIĄTKOWSKĄ

poniedziałek i wtorek, 16 i 17 listopada oraz poniedziałek, 30 listopada

Przytulisko Literackie zaprasza na spotkania z dr hab. Danutą Piątkowską, autorką książki „Niechciana wojna. Wyprawa Polar Bears do Archangielska 1918–1919”. Rozmowy o książce odbędą się w trzech terminach: 16 listopada o godz. 6.30 pm w MM Art Studio (111 Lester St, Wallington, NJ 07057), 17 listopada o godz. 6.30 pm w Polskim Instytucie Naukowym (PIASA, 208 E 30th St, New York, NY 10016) oraz 30 listopada o godz. 6 pm w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce na Manhattanie (119 East 15th Street, Nowy Jork).

 

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