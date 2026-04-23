Brutalnie pobili 45-latka, bo zwrócił im uwagę i zostawili go na śmierć. Jest finał wstrząsającej sprawy

Marta J. Rawicz
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
2026-04-23 19:22

Cztery lata rodzina zamordowanego we wrześniu 2022 roku w Highland Park 45-letniego Matthew Ascaridisa czekała na sprawiedliwość. Zabójcy mężczyzny - 23-letni Nicholas Caban i 22-letni Jacob Firestone zostali skazany przez sąd hrabstwa Lake za zabójstwo drugiego stopnia.

Pobili na śmierć 45-latka na plaży pod Chicago

Autor: Lake County Sheriff's Office/ Materiały prasowe

Ta tragedia wstrząsnęła miastem Highland Park, IL, w 2022 roku. We wczesnych godzinach porannych 17 września policja znalazła na plaży Fort Sheridan martwego 45-letniego Matthew Ascaridisa. Zrozpaczona żona mężczyzny powiedziała policji, że para pakowała się na nadchodzącą podróż, kiedy około godziny 11 pm usłyszeli głośne hałasy w pobliżu domu. Mężczyzna dwukrotnie zgłaszał sprawę na policję, jednak około godziny 1 am został poinformowany, że czas oczekiwania na patrol może się wydłużyć. Wówczas postanowił sam sprawdzić źródło hałasu i udał się na pobliską plażę. Już nie wrócił…

Według ustaleń śledczych, stali za tym Nicholas Caban i Jacob Firestone, którzy bawili się tej nocy na plaży, słuchając muzyki i zakłócając ciszę. Doszło do konfrontacji, która szybko przerodziła się w brutalne pobicie. Jak wykazały dowody, napastnicy wielokrotnie bili i kopali Ascaridisa, a także rzucali w niego kamieniami. Zatrzymali się dopiero, gdy stracił przytomność. Następnie zostawili go na plaży, nie wzywając pomocy.

Przeczytaj także:
Siedmiomiesięczne dziecko ofiarą strzelaniny! Policja dopadła sprawcę po wypadku

Ciało mężczyzny – męża, ojca dwójki dzieci i trenera młodzieżowej drużyny hokejowej - odnaleziono nad ranem, około godziny 5.15 am. Sekcja zwłok wykazała rozległe obrażenia, w tym m.in. uszkodzenie rdzenia kręgowego, złamanie szyi oraz liczne rany głowy – obrażenia porównywane przez biegłych do tych, jakie występują w poważnych wypadkach komunikacyjnych.

Krótko po odkryciu ciała policja została wezwana do domu Cabana, który zadzwonił pod numer alarmowy, zgłaszając bójkę. Funkcjonariusze zastali obu mężczyzn rannych, jednak przytomnych. W trakcie śledztwa podejrzani twierdzili początkowo, że to Ascaridis ich zaatakował, a jego obrażenia były wynikiem upadku. Prokuratura wykazała jednak, że wersja ta była sprzeczna z opiniami medycznymi i dowodami DNA.

Proces 22- i 23-latka rozpoczął się 13 kwietnia i trwał sześć dni. W sobotę 18 kwietnia przysięgli hrabstwa Lake uznali obu mężczyzn winnymi zabójstwa drugiego stopnia. 18 czerwca usłyszą wyrok, a grozi im od czterech do 20 lat więzienia, z obowiązkiem odsiedzenia połowy kary.

„Choć jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tym, że ci dwaj sprawcy zostali uznani za winnych zabójstwa drugiego stopnia, nadal opłakujemy wraz z całą rodziną Matta ich druzgocącą stratę. Nasze biuro postawiło zarzuty w tej sprawie po tym, jak Zespół ds. Poważnych Przestępstw oraz patolog z biura koronera ujawnili jednoznaczne dowody, że Matt został zabity w wyniku nadmiernej przemocy ze strony tych dwóch sprawców”

- przekazał w wydanym po wyroku oświadczeniu prokurator stanowy hrabstwa Lake Eric Rinehart. Wyraził też wdzięczność dla przysięgłych za to, że uważnie „przeanalizowali dowody kryminalistyczne i poszlakowe, aby dostrzec prawdę i skazać obu sprawców za wszystkie zarzuty”.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Drużyna Energii wraca! Ruszyły zapisy, wielki start w Ergo Arenie za nami
Drużyna Energii wraca! Ruszyły zapisy, wielki start w Ergo Arenie za nami

Ile kosztuje toi toi? Jak zamówić go na działkę?
Ile kosztuje toi toi? Jak zamówić go na działkę?

Materiał sponsorowany

CHICAGO
ZABÓJSTWO
USA

Najnowsze

Krzysztof Śmiszek o zmarłym pośle Litewce: Pozostawia gigantyczną wyrwę. Był fenomenem

o bezinteresowności zmarłego posła

Krzysztof Śmiszek o zmarłym pośle Litewce: "Pozostawia gigantyczną wyrwę". "Był fenomenem"

Brutalnie pobili 45-latka, bo zwrócił im uwagę i zostawili go na śmierć. Jest finał wstrząsającej sprawy

Zapadł wyrok

Brutalnie pobili 45-latka, bo zwrócił im uwagę i zostawili go na śmierć. Jest finał wstrząsającej sprawy

Galeria zdjęć21
Mistrz świata dowiedział się o śmierci Łukasza Litewki. Przejmujące słowa momentalnie obiegły sieć

Łzy cisną się do oczu

Mistrz świata dowiedział się o śmierci Łukasza Litewki. Przejmujące słowa momentalnie obiegły sieć

Wstrząs w samorządzie. Tej dymisji nikt się nie spodziewał

Lokalna polityka

Wstrząs w samorządzie. Tej dymisji nikt się nie spodziewał

Galeria zdjęć39
Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. 57-letni kierowca został zatrzymany

Tragedia

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. 57-letni kierowca został zatrzymany

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Prezydent Nawrocki: „Będzie nam brakowało jego wielkiego serca

Śmierć posła wstrząsnęła prezydentem

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Prezydent Nawrocki: „Będzie nam brakowało jego wielkiego serca"