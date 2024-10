Amerykańscy dokerzy wywalczyli sporą podwyżkę

Pierwszy od 50 lat strajk związku International Longshoremen's Association (ILA), który zrzesza niemal 50 tys. dokerów we wtorek po północy sparaliżował działalność portów Wschodniego Wybrzeża i Wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Strajkujący wstrzymali pracę, walcząc o zagwarantowanie lepszych warunków pracy w ramach nowego kontraktu. Poprzedni wygasł 30 września. Jednym z ich postulatów były podwyżki wynagrodzeń.

Reprezentujące porty i firmy żeglugowe U.S, Maritime Alliance oferowało związkowcom stopniowe podwyżki, które miały sięgnąć 50 proc. obecnych wynagrodzeń w ciągu sześciu lat. ILA domagało się wzrostu o 77 proc. We wtorek prezydent USA Joe Biden wezwał negocjatorów ze strony zarządów portów do złożenia uczciwej oferty, przypominając o pracy dokerów w czasie pandemii i o tym, że firmy żeglugowe odniosły w ostatnich latach „rekordowe zyski”. Pomogło.

Foreign ocean carriers have made record profits since the pandemic, when Longshoremen put themselves at risk to keep ports open. It’s time those ocean carriers offered a strong and fair contract that reflects ILA workers’ contribution to our economy and to their record profits.— President Biden (@POTUS) October 1, 2024

Jak podają Associated Press i ABC News, strony w czwartek 3 października zgodziły się na 62 proc. podwyżki w ciągu sześciu lat. Oznacza to stopniowy wzrost stawki godzinowej z obecnych 39 dol. do 63 dol. za sześć lat. Wieczorem ILA poinformowało o osiągnięciu porozumienia. - „Ze skutkiem natychmiastowym wszystkie akcje zostaną wstrzymane, a wszystkie prace objęte umową ramową zostaną wznowione” – czytamy w wydanym komunikacie. Według nieoficjalnych informacji strony dały sobie czas do 15 stycznia 2025 r. na rozmowy dotyczące drugiego z postulatów, czyli ograniczeń w wykorzystywaniu zautomatyzowanych maszyn, które odbierają pracę ludziom.

Zawarcie porozumienia skomentował prezydent USA. - „Pochwalam Międzynarodowe Stowarzyszenie Longshoremen's Association i United States Maritime Alliance za współpracę w celu ponownego otwarcia portów Wschodniego Wybrzeża i Zatoki oraz zapewnienia dostępności krytycznych dostaw na potrzeby odbudowy po huraganie Helene. Negocjacje zbiorowe działają” – napisał w serwisie X Joe Biden.