Ameryka opłakuje papieża Franciszka. Nowy Jork szykuje specjalną mszę

Amerykańscy hierarchowie żegnają Ojca Świętego. Specjalna msza w Nowym Jorku

Katolicy na całym świecie pogrążeni są w żałobie. 21 kwietnia rano lokalnego czasu w Watykanie odszedł papież Franciszek, który jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Ojca Świętego opłakują też mieszkańcy USA i hierarchowie kościelni w Stanach.

- „Jakże właściwe jest to, że jego ostatnie publiczne wystąpienie miało miejsce w Niedzielę Wielkanocną, kiedy świętowaliśmy radość ze zmartwychwstania Jezusa, którego papież Franciszek tak głęboko i tak dobrze kochał, i tuż po tym, jak nasi żydowscy bracia i siostry, dla których papież Franciszek miał tak wielką miłość, zakończyli obchody Paschy”- podkreślił kardynał Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, w wydanym po śmierci Franciszka oświadczeniu. Wspominał też wizytę Ojca Świętego w Nowym Jorku w 2015 r. - „Poruszył nas wszystkich swoją prostotą, sercem pokornego sługi. Ufając w czułe i nieskończone miłosierdzie Jezusa, modlimy się, aby nawet teraz cieszył się swoją wieczną nagrodą w niebie” – dodał kardynał Dolan, który na godz. 12 pm 22 kwietnia zaordynował specjalną mszę w intencji papieża Franciszka w nowojorskiej katedrze Św. Patryka na Manhattanie.

Na otwarte serce Ojca Świętego zwrócił uwagę też arcybiskup Chicago kardynał Blase Cupich. - „Jego przywództwo było światłem radości i nadziei, zachęcając nas do pełnego życia w obecności Chrystusa, do otwarcia naszych serc na nieznajomych i do wspólnego kroczenia jako kościół synodalny” - przekazał we wspomnieniu papieża Franciszka. - „Najlepszym pomnikiem, jaki możemy ofiarować, jest ponowne ukształtowanie naszych serc, o co prosił papież Franciszek - dostrzeżenie naszych braci i sióstr, wysłuchanie ich oraz ofiarowanie naszych modlitw i działań, aby wszyscy mogli doświadczyć pełni bożej obietnicy” – dodał kardynał w serwisie X.

I have received word that our Holy Father, Pope Francis, has died. In this moment of profound loss for me personally and for the Church, I take this moment to express our gratitude to our Heavenly Father for the gift of his papacy and to pray for the repose of his soul. pic.twitter.com/lZLfOcnE4f— Cardinal Cupich (@CardinalBCupich) April 21, 2025

Wspomnieniami nauk Franciszka, ale też osobistych spotkań i rozmów z Ojcem Świętym dzielą się też amerykańscy politycy.

- „Spoczywaj w pokoju papieżu Franciszku! Niech Bóg błogosławi jego i wszystkich, którzy go kochali!” - napisał w serwisie X prezydent USA Donald Trump. Zdjęcia z biskupem Rzymu zamieścił w mediach społecznościowych również wiceprezydent USA J.D. Vance, który zaledwie w niedzielę spotkał się z papieżem przy okazji swojej wizyty w Rzymie.

Ojca Świętego wspominają też jednak byli prezydenci USA, m.in. Joe Biden czy Barack Obama. - „Papież Franciszek był rzadkim przywódcą, który sprawiał, że chcieliśmy być lepszymi ludźmi. W swojej pokorze i gestach jednocześnie prostych i głębokich - obejmowanie chorych, służenie bezdomnym, mycie nóg młodym więźniom - wyrwał nas z samozadowolenia i przypomniał nam, że wszyscy jesteśmy związani moralnymi zobowiązaniami wobec Boga i siebie nawzajem” – napisał w serwisie X Barack Obama.

- „Uosabiał wartości, których Chrystus nauczał nas każdego dnia: Pomagając mniej szczęśliwym, wzywając do pokoju i zapewniając, że każdy człowiek jest traktowany jak dziecko Boże. Wszyscy powinniśmy starać się kontynuować jego dziedzictwo” – wtórowała mu gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul, która podobnie jak burmistrz Nowego Jorku żegnała Franciszka w mediach społecznościowych.

Pope Francis was the rare leader who made us want to be better people. In his humility and his gestures at once simple and profound – embracing the sick, ministering to the homeless, washing the feet of young prisoners – he shook us out of our complacency and reminded us that we… pic.twitter.com/AFI0BEotUO— Barack Obama (@BarackObama) April 21, 2025

Do Watykanu tłumnie zmierzają kardynałowie i wierni. Kolejne osoby deklarują udział w pogrzebie papieża

Wiadomość o śmierci papieża Franciszka obiegła świat w poniedziałek wielkanocny. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Teraz wierni i kardynałowie coraz tłumniej przybywają do Watykanu, gdzie wystawiona została już trumna z ciałem biskupa Rzymu. Jak poinformowała Stolica Apostolska, papież Franciszek zostanie pochowany 26 kwietnia o godzinie 10 czasu lokalnego (godz. 4 am EST), zaś konklawe według nieoficjalnych informacji będzie miało miejsce między 5 a 10 maja.

W uroczystościach pogrzebowych udział wezmą najważniejsi ludzie świata. Osobisty udział w pożegnaniu Franciszka zapowiedział już Donald Trump, którego decyzją flagi na budynkach państwowych w Waszyngtonie, DC, w poniedziałek opuszczone zostały do połowy masztów. Do Stolicy Apostolskiej we wtorek 22 kwietnia po południu wyruszyć ma też kardynał Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, który weźmie też udział w konklawe.